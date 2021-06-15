Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт

Розпорядження Кабінету міністрів України про призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка і контракт з ним повинні бути скасовані як незаконні.

Такий припис виніс голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАПК) Олександр Новіков, повідомляє у вівторок, 15 червня, прес-служба НАЗК.

У документі наголошується, що закон України "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення. Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником міністра енергетики України Юрієм Вітренко, який зараз обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України.

"За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в.о. міністра енергетики) в період з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно брав участь у підготовці рішень по діяльності НАК "Нафтогаз України".

Зокрема:

12 січня за підписом в. о. міністра енергетики до Мінекономіки було направлено лист щодо розпорядження Кабміну № 50-р. У листі запропоновано доповнити текст розпорядження пунктами, що передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України";

4 березня за підписом в. о. міністра енергетики надіслано лист до Мінекономіки, яким надано пропозиції до проєкту рішення уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу;

27 квітня Вітренко розглянув проєкт розпорядження Кабміну № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

Зазначені пропозиції враховані в розпорядженні № 370-р - роботу наглядової ради та правління товариства в 2020 році було визнано незадовільною, припинено достроково повноваження незалежних членів наглядової ради. Тим же розпорядженням Вітренко був призначений головою правління НАК "Нафтогаз України". Водночас закон визначає, що заборона на заняття такої посади для цієї особи припиняється лише 28 квітня 2022 року.

"З огляду на викладене, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів України розпорядження про усунення порушень ст. 26 закону України "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

У приписі вимагається:

скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт;

вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Як повідомлялося, 28 квітня 2021 року в "Нафтогазі" назвали маніпуляцією і засудили рішення Кабміну про звільнення з посади голови компанії Андрія Коболєва і призначення на цю посаду Юрія Вітренка.