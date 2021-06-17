Ніяких подарунків не було: Кравчук розставив всі крапки над "і" в питанні, чий Крим (відео)

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Оновлено 15:24 Сьогодні Телеграф скріншот

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, як Крим був переданий Україні і у скільки обійшлося його облаштування для українського бюджету.

Про це він розповів в ефірі програми "Ходят слухи", запис якої оприлюднений в YouTube-каналі передачі в четвер, 17 червня.

Відповідаючи на питання, звідки беруться висловлювання про те, що "Хрущов подарував Крим", Кравчук відповів: "Це тому, що люди не читали реальних документів".

За його словами, Хрущов приїхав до Криму на початку 1954 року. "Вони приїхали до Криму. Їх зустріла маса людей з проханням забрати їх з Криму - це були люди, переселені з Росії з різних областей. Вони плакали, просили їх забрати, бо вони не вміють вести господарство в Криму, там інші умови, ніж в Курській або Воронезькій областях, абсолютно не відповідають (звичним їм - ред.)", - розповів політик.

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За його словами, відразу ж після цього Хрущов поїхав до Києва і заїхав до першого секретаря ЦК Компартії України Олексія Кириченко і сказав, що Україна повинна взяти собі Крим. На це Кириченко відповів, що у них вже зверстані всі плани, і УРСР не може цього зробити.

Після цього було прийнято рішення Президії ЦК КПРС про те, щоб передати Крим Україні.

"Але це ж закрите рішення. Було доручення Верховної Ради Російської Федерації (РРФСР - ред.) і Верховної Ради України (УРСР - ред.) прийняти відповідні рішення. Верховна Рада Російської Федерації прийняла рішення передати Крим Україні, а Верховна Рада України ухвалила рішення прийняти Крим в Україну", - розповів Кравчук.

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"Тобто ніякого не було подарунку, були відповідні рішення, і на ті часи ці рішення були внутрішньо законними. На таких рішеннях трималася вся система управління країною ... Такі рішення були прийняті і ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала, щоб приймати Крим, тому що вона знала, які тяжкі часи чекають. Це ж не просто взяли багату якусь територію: треба було облаштовувати, треба було проводити канал, тоді провели воду в Крим", - підкреслив він.

Кравчук нагадав, що саме після цього Україна витратила кошти на будівництво каналу, будівництво тролейбусних ліній, доріг, інфраструктури в Криму.

"Це колосальні гроші! Коли я ще був президентом, мені доповідали, що це коштувало Україні понад 105 мільярдів доларів. Це ж з українського бюджету, і щороку приймалося рішення про забезпечення Криму продуктами харчування, тому що туристів було багато, відпочиваючих було багато. Це була колосальна турбота! Це ж не просто ми отримали подарунок, який давав Україні колосальні доходи! Не було доходів, навпаки, це була витратна територія, і Україна справлялася з цими завданнями", - підкреслив перший президент України.

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При цьому він зазначив, що зараз Крим анексований Росією, і вона хоче перетворити його у військову базу. "Тому що не вистачає розуму і можливостей для того, щоб підняти Крим, це не все так просто, це складне, дуже складне питання", - резюмував Кравчук.

Початок з 30:30:

Як повідомлялося, раніше у Зеленського назвали умову подачі води в окупований Росією Крим.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

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Леонид Кравчук, Передача, Росія, Крим, Україна, Вартість, Витрати, Облаштування.
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