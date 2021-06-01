"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия

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Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф

Министр обороны Российской Федерации (РФ) Сергей Шойгу заявил, что в оккупированном Крыму обустроен временный водопровод, проложенный силами Минобороны, что якобы позволило снять так называемую "водную блокаду" полуострова. А глава оккупационной "власти" полуострова Сергей Аксёнов уверял в мае, что "дно кризиса" якобы пройдено.

Действительно ли всё так радужно, как пытается показать страна-агрессор? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Оккупанты уже не первый год занимаются пиар-суетой на тему водоснабжения оккупированного полуострова, а на самом деле обустраивают военную базу. Год назад они протянули 15 веток временного водовода из Тайганского водохранилища (Белогорский район) на военную базу в Перевальном (Симферопольский район). В конце прошлого года они, для снабжения севастопольской военной базы, проложили водовод из Кадыковского водохранилища под Севастополем в реку Черную. Не знаю, что имел в виду Шойгу, свои прошлые или новые "заслуги", но все эти усилия несопоставимы с масштабом проблем, которые оккупанты создали в Крыму, завозя туда сотни тысяч колонизаторов, миллионы "туристов" и разворачивая огромную военную базу. Достаточно взять калькулятор, чтобы понять, что никаким "водоводами Шойгу" проблему решить невозможно. Она будет решена раз и навсегда, как только оккупанты уберутся из Крыма", – уверен Андрей Сенченко.

Он также прокомментировал вероятность поднятия вопроса о подаче воды в Крым участниками потенциальных межгоударственных переговоров. Напомним, что в июне 2021 года президент США Джо Байден совершит свои первые зарубежные визиты. С 11 по 13 июня примет участие в саммите "Большой Семерки" в британском Корнуолле, а 14 июня - в саммите НАТО и саммите ЕС-США в Брюсселе. На 16 июня запланирована встреча президентов США и РФ в Женеве, Швейцария.



"Думаю, все они понимают, что на страже вопроса подачи воды в Крым стоит украинское общество. Оно никогда и никому (в том числе нашим европейским друзьям, которые, возможно, хотели бы в чем-то пойти на уступки Путину), не позволит возобновить водоснабжение Крыма до его деоккупации, – уверяет Андрей Сенченко. – Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается вот уже восьмой год. Все эти годы перекрытие Северо-Крымского канала остается самой эффективной мерой невоенного воздействия на государство-агрессор. Кремль каждый день вынужден расходовать огромные средства, но не в состоянии кардинально решить проблему воды. Каждый рубль, который они тратят на все новые скважины и водоводы, уменьшает их возможности финансировать убийство наших солдат и мирных жителей, финансировать разрушение нашей страны".

Как сообщал "Телеграф", оккупанты постоянно ищут альтернативу днепровской воде. Так, буквально недавно оккупационные "власти" в аннексированном Крыму придумали "оригинальный" способ справиться с дефицитом воды на полуострове, предложив пополнить водохранилища водой из местных водопадов.

Кроме ого, "Телеграф" писал, что экологи предупредили – попытки оккупантов обеспечить Крым водой без украинского канала грозит полуострову экологической катастрофой.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Крым, РФ, Сергей Шойгу, Андрей Сенченко, Оккупация Крыма, вода в Крыму.
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