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Четвер, 24.06.2021
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У Зеленського хочуть відставки Авакова, але не знають, як це зробити: сценарії і ризики
У Зеленського хочуть відставки Авакова, але не знають, як це зробити: сценарії і ризики
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У Зеленського хочуть відставки Авакова, але не знають, як це зробити: сценарії і ризики

У Зеленського хочуть відставки Авакова, але не знають, як це зробити: сценарії і ризики
15:28 Сьогодні Телеграф Українська правда

В української влади з'явилася одна традиція - раз на рік починати непублічну кампанію за зняття міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з його поста. Новий виток цієї історії стався близько місяця тому, коли в кулуарах знову заговорили про спробу зняти чиновника з посади. Однак, вести кампанію публічно в команді Зеленського не хочуть, побоюючись впливу Авакова не тільки на політичні процеси, але і на настрої вулиці.

Про те, хто стоїть за цим зараз, і чи можуть восени зняти Авакова - в матеріалі "Телеграф".

Президенти змінюються - Аваков залишається

Перша спроба зняти Авакова з посади за нової влади, була ще перед призначенням минулого уряду Олексія Гончарука. Тоді, як розповідали співрозмовники у владі, відбором кандидатом займався сам прем'єр-міністр, але всі кандидати "виявилися слабкими й несистемними", такими, яких в команді президента назвали не здатними впоратися з настільки великою машиною, як міністерство внутрішніх справ. Питання відклали, але не забули.

Перед тим, як призначати уряд Дениса Шмигаля, також були спроби збити призначення Авакова в уже новий Кабмін. Втім, його залишили по схожим мотивам - відповідного кандидата не знайшлося. Цією відмовкою люблять користуватися в новій владі багато хто - від самого президента до депутатів з його партії. Крім того, ще рік тому в оточенні глави держави говорили, що у нього з Аваковим була домовленість, мовляв: якщо президент попросить міністра піти, то той це зробить. Але такі меседжі сприймаються скептично, враховуючи, що йдуть якраз президенти, а Аваков вже сім років залишається біля керма МВС.

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Десь близько місяця тому знову пішли чутки про те, що в Офісі президента зацікавлені Авакова поміняти, причому, в оточенні глави МВС головним ідеологом цього процесу прямо називають главу Офісу президента Андрія Єрмака. Мовляв, в ОП незадоволені як впливом Авакова на політичні процеси, так і на медіа з огляду на те, що глава МВС має свої інтереси навіть в деяких українських телеканалах. Правда, публічно ніхто не закликає міністра до відставки, тому що, за словами поінформованих співрозмовників, побоюються, що до осені він може вивести "вулицю" під вікна Офісу президента.

"У Авакова є багато важелів тиску на президента, і один з них - це вулиця. Довгий час він себе позиціював як головного комунікатора з нею. Він це показав на протестах під ОП, коли виходили за звільнення Сергія Стерненка. Аваков продемонстрував, що може статися, якщо він і його бійці не втручатимуться. Це ж він може влаштувати й восени, організувавши якісь нові протести", - коментує співрозмовник" Телеграфа ".

Авакова також підтримують в парламенті, в тому числі в президентській фракції "Слуга народу", а також в партії "Європейська солідарність". Попри минулі конфлікти з Петром Порошенком, зараз вони все одно спілкуються, як і з партією "Батьківщина": зокрема, він підтримує відносини з Юлією Тимошенко. Не варто забувати й про частину групи "За майбутнє", яка орієнтується на Ігоря Коломойського і теж підтримує Авакова. Правда, і в самій фракції "слуг" знаходяться ті, хто відкрито виступає проти міністра. Наприклад, за словами співрозмовника "Телеграфа", на одній з недавніх фракцій депутати обговорювали заміну глави МВС.

"Піднявся нардеп Сергій Демченко і запропонував замінити Авакова на Олександра Бакумова (член фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності, - ред.). Частина нардепів його підтримала, але Давид Арахамія постарався перевести все на жарт", - коментує один із "слуг" не під запис.

Фактор справи Шеремета

Ще одна причина, до якої апелюють, кажучи про відставку Авакова - це справа убитого журналіста Павла Шеремета. Після року під вартою, Шевченківський районний суд все-таки змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі Шеремета - ветерану АТО Андрію Антоненку і замінив його на цілодобовий домашній арешт. Цей крок, як і те, що Зеленський на своїй пресконференції заявив про телефонний контакт із ще однією підозрюваної, Яною Дугар, репутаційно вдарив по Авакову, враховуючи, з якою впевненістю саме цих людей в МВС називали головними винуватцями вбивства журналіста. Сам президент на тій же пресконференції заявив: якщо буде доведено, що справу Шеремета сфабриковано, то Зеленський "буде серйозно говорити з Аваковим з приводу того, чи зможе він надалі залишатися міністром".

У непублічних розмовах в Зе-команді також акцентують на тому, що саме ця справа - один з найважливіших важелів в питанні відставки міністра внутрішніх справ.

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Крім того, частину Зе-команди бентежить, що Аваков залишається одним з найсильніших членів Кабміну, на якого немає можливості впливати так, як на інших членів уряду або глав правоохоронних структур.

"Якийсь час він навіть Шмигаль розповідав, що робити, і, звичайно, ОП це дуже дратує. Виходить, що у нього всередині Кабміну свій уряд ", - додає один зі співрозмовників у владі.

Що далі?

По суті, у влади залишається не так багато сценаріїв, щоб все-таки прибрати впливового міністра. Перший - це відправити восени у відставку весь Кабмін, хоча зараз це не найбажаніший сценарій, так як прем'єр Шмигаль влаштовує Офіс президента, попри чутки про те, що на його заміну готують нового першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка. Однак такий варіант теж проговорюється.

Інший варіант - це, оголосивши про зайву токсичність Авакова, таки відправити у відставку його одного, але тоді виникає питання в тому, чи готовий міністр мирно покинути свій пост? Більшість опитаних співрозмовників сходиться на думці, що немає. І третій варіант - не робити нічого, прикриваючись тим, що знову немає кандидатів на заміну. Але в такому випадку доведеться знову домовлятися з Аваковим, фактично йдучи йому на поступки, чого Зеленський вже не хоче, з огляду на його публічну гру з підозрюваними у справі Шеремета. Не варто забувати й про недавній "привіт" у вигляді санкцій РНБО на адресу не чужому Авакову бізнесменові Павлу Фуксу, з яким у нього ряд бізнес-інтересів в Харкові.

"Але жоден міністр не може вічно займати свій пост. Рано чи пізно Аваков піде, причому, він може зробити це і сам, але отримавши певні домовленості від Зеленського", - додав в бесіді з "Телеграфом" один з депутатів "Слуги народу".

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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Арсен Аваков, МВС, Офис Президента, Володимир Зеленський.
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