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Стало відомо, що дає Україні підписаний договір про "спільне небо" з ЄС

Стало відомо, що дає Україні підписаний договір про "спільне небо" з ЄС
Оновлено 17:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Рада ЄС схвалила до підписання угоду з Україною про спільний повітряний простір. Очікується, що таке рішення дозволить українцям купувати авіаквитки за нижчими цінами.

Про інші переваги угоди розповів прем'єр України Денис Шмигаль.

"Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок авіаперевезень, від чого виграють українські пасажири і авіакомпанії", - повідомив він.

За словами Шмигаль, українські мандрівники отримають більше можливостей для вибору авіарейсів, а також нові маршрути і більш якісні перевезення.

Орієнтовно, документ буде підписаний восени 2021 року. Він є одним з п'яти документів про розширення безвізу з ЄС.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звернувся до кандидатів на пост канцлера Німеччини з питанням про членство нашої країни в ЄС і НАТО.

У відповідь, обидва кандидати на цю посаду заявили, що про членство в НАТО і ЄС говорити поки рано.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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ЄС, Денис Шмигаль, Безвиз.
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