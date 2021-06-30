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Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
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Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити

Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
09:03 Сьогодні Телеграф

Ще бувши кандидатом в президенти, Володимир Зеленський у своїй виборчій програмі обіцяв, що збирається йти тільки на один президентський термін. Але за два роки при владі нинішній глава держави, здається, змінив свою думку, що "Телеграфу" підтверджує як близьке оточення Зеленського, так і опитані експерти.

Хоча є серед наближених до президента особа, яка дуже не хоче його походу на другий термін. Детальніше - в нашому матеріалі.

Зеленський - президент. Хто проти?

"Відразу хочу запевнити - йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків", - так звучав ще кандидат в президенти шоумен Володимир Зеленський.

"У мене немає жодного конкурента серед політиків на майбутніх президентських виборах. Мої головні "суперники" - це бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура", - так прозвучав вже президент Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю телеканалу "1+1", яке деякі назвали програмним.

Ще рік тому, на своїй пресконференція, Зеленський визнавав, що йому не вистачить однієї каденції, щоб реалізувати всі свої передвиборчі обіцянки, але сказав, що про другий термін подумає пізніше.

Але, як кажуть співрозмовники "Телеграфа" в оточенні президента, Зеленський вже давно обмірковує похід на другий термін, і його близькі члени команди його в цьому підтримують. Зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак та перший помічник глави держави Сергій Шефір.

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"Є лише одна людина, яка зараз проти його другої каденції, але до чиєї думки він прислухається. Ця людина не з ОП, це дружина президента - Олена Зеленська. Вона була проти першого терміну і вона не хоче другого, але рішення все одно за Зеленським", - коментує співрозмовник в оточенні президента.

Близькі до президента співрозмовники наголошують, що багато чого буде залежати від того, якою буде підтримка Зеленського по закінченню каденції.

"Поки таке питання не на часі. Якщо до кінця каденції буде підтримка народу, якої вистачить для перемоги... і багато інших  "якщо", то так, це допустимо", - відповів на запитання про другий термін один із близьких соратників Зеленського.

Кличко як подразник Зеленського

Єдиним конкурентом в наступні три роки можуть бути скоріше не старі політики, а "чорні лебеді" - тобто події, які можуть статися раптово.

"Скандал, ескалація або якийсь витік інформації можуть призвести до обвалу рейтингу. Команда, звичайно, намагається це відстежувати. Але ніхто не застрахований від міжнародного фактора або зовнішньої загрози. Не варто забувати й про ковід, який може внести свої корективи. І друге - Зеленський буде відслідковувати рейтинги, і найбільша сатисфакція відбудеться, коли будуть аплодувати. Якщо аплодувати перестануть, то не впевнений, що він захоче гратися в виборчу кампанію", - коментує політичний експерт Микола Давидюк.

І дійсно, в Офісі президента і публічно, і не публічно визнають, що Володимир Зеленський часто цікавиться соціологією, і стосовно ставлення до себе і щодо рішень, прийнятих його командою. Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" радник глави ОП Михайло Подоляк розповідав, що Зеленський дійсно стежить за особистим рейтингом.

 

"Президент в цьому плані працює в американській стилістиці. В американців прийнято дивитися, як суспільство сприймає конкретне прийняте рішення. Президент за особистим рейтингом теж дивиться, як суспільство сприймає ту чи іншу ініціативу. Стежить за цим", - коментував Подоляк.

За останніми опитуваннями, проведеними "Центром Разумкова", рейтинг Зеленського зараз - 32,4%, у Петра Порошенка, який на другому місці, майже вдвічі менше - 17,2% підтримки, на третьому місці Юрій Бойко з 13% підтримки. Але з п'ятим президентом нинішня влада веде перманентну війну, постійно згадуючи його в інтерв'ю, промовах і ефірах. В тому числі в останньому інтерв'ю на 1+1, де Зеленський заявив, що кум Путіна Віктор Медведчук разом з Петром Порошенком заробляли на війні, і що ніхто з них не хотів її завершення. А також, що Порошенко "досі не може усвідомити, що він вже не є кимось в політиці".

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Крім того, в оточенні президента говорять, що плівки з голосом, схожим на Медведчука - це не останнє, що є у правоохоронців, натякаючи, що десь на записах може бути і голос Порошенка. При цьому, кажуть, що мета таких згадок - максимально маргіналізувати попереднього президента, щоб не дати йому вийти з його і без того вузької електоральної ніші.

А поки у Зеленського почали війну з ще одним політиком - Віталієм Кличком, якого глава держави також не забув згадати в інтерв'ю 1+1. Гарант дорікнув столичного мера в тому, що той вирішив почати президентську кампанію, забувши про безпосередні обов'язки. Хоча непублічно в команді президента кажуть, що справа, перш за все, в корупційній діяльності деяких членів його команди, однак не заперечують і того, що зайва самостійність і політична активність Кличка також дратує самого президента. У тому числі тому в ОП вирішили створити Конгрес місцевої влади, не запросивши туди Кличка, який очолює Асоціацію міст України.

Відомо, що один із заступників глави ОП Кирило Тимошенко займається пошуком кандидата на заміну Кличко на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Правда, зараз цей процес застопорився, адже, як уже писав "Телеграф", в Зе-команді немає яскравих кандидатів.

Фактор Разумкова

Ведуть підкилимну гру в ОП і зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, який і сам вже давно дистанціюється від президента й критикує багато його рішень. Також голова парламенту має своє лобі серед олігархів і чималу групу підтримки серед членів різних фракцій, що не може радувати Банкову. Але спроби змінити Разумкова на близького до президента першого віцеспікера Руслана Стефанчука поки відклали. Багато в чому саме завдяки парламентському лобі Разумкова.

 

"Я думаю, що похід на другий термін був позначений ще раніше, причому не самим Зеленським, а Андрієм Богданом і це ховалося у фразі "я 100% йду на один термін". І вже тоді можна було вважати, що Зеленський як мінімум захоче побити рекорд Леоніда Кучми та пройти дві каденції. Зараз він у вигідній ролі тому, що в якості опозиції у нього старі політики, яких він уже перемагав - Порошенко, Тимошенко, Бойко. Він не запускає в опозиційну нішу молодих політиків, які могли б бути йому конкурентами, і він намагається відігравати роль єдиного нового проти всіх старих. Це дає йому можливість зберігати високий рівень довіри, що дає можливість планувати другу кампанію", - вважає Микола Давидюк.

Поки в ОП націлені на чергові вибори, бувши впевненими, що за кілька років жодного серйозного конкурента у Зеленського серед політиків не з'явиться, тому необхідності в дострокових виборах немає. Правда, експерти у відповідь нагадують: Зеленський зайшов в політику не за правилами, тому в найближчому майбутньому все може змінитися.

"Прогнозувати, що вибори відбудуться в термін, було б романтично, тому що всі його ходи - не лінійні. І слід наголошувати, що поки всі готуються до традиційної кампанії, Зеленський буде намагатися привернути правила і зіграти по-новому", - вважає Давидюк.

Залишається зробити висновок, що Зеленський не готовий виконувати свої передвиборчі обіцянки й вже зараз готується до другого терміну.

Будемо атакувати: як в команді Порошенко реагують на плівки Бігус і критику з боку Зеленського

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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Все по темі:

Виталий Кличко, Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Вибори в Україні.
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