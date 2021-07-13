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"Я просто не знав, на що він витрачає свій час": Зеленський потролив Путіна за статтю про "братські народи"

"Я просто не знав, на що він витрачає свій час": Зеленський потролив Путіна за статтю про "братські народи"
Оновлено 14:10 Вт, 13 Липень 2021 Телеграф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю російського лідера Володимира Путіна про "братські народи": обіцяє детально ознайомитися і навіть дати відповідь. Про це гарант заявив під час конференції "Україна 30. Гуманітарна політика", передає "Інтерфакс-Україна".

Так, гарант пообіцяв проаналізувати статтю, як тільки у нього знайдеться час.

"Начебто вона ж написана українською... Значить треба, щоб ми щось відповіли. Ну подумаємо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що підготовка статті зайняла у Путіна чимало часу, вимагала роботи з архівами.

"Деякі частини - ті, що я прочитав - я побачив там глибоку роботу. Дійсно, витратив президент РФ багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато. Я, що ж, можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий обсяг такої детальної роботи...", - заявив Зеленський.

Тоді як можливості для українсько-російської зустрічі, додав гарант, у РФ не знаходять.

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"Ми постійно говоримо про нашу зустріч. І на зустріч президентів України і РФ зараз щось не вистачає часу в президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає свій час, і зараз я бачу результат", - зауважив Зеленський.

За словами президента, щось з написаного глави держав могли б обговорити на зустрічі. Більш того, Зеленський готовий надати Путіну "багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті в майбутньому".

Нагадаємо, українці розцінили велику статтю з міркуваннями президента Росії Володимира Путіна про "історичну єдність українців і росіян" як спробу виправдання окупації Криму та заявку на продовження політики агресії проти України.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Росія, Україна, Володимир Зеленський, Володимир Путін, стаття Путіна.
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