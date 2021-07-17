Стало відомо, хто може замінити Шмигаля вже цієї осені

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23:29 Сб, 17 Липень 2021 Телеграф Денис Шмигаль і Олексій Любченко

Вже восени 2021 року в Кабінеті Міністрів України очікується кадрова чистка, під яку може потрапити і глава уряду Денис Шмигаль.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа" в Офісі президента.

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Як ми писали раніше, під "чистку" можуть потрапити відразу кілька міністрів. Але також розглядається і можливість заміни прем'єра.

Хоча лояльний і неамбіційний Шмигаль влаштовує ОП, на його місце можуть призначити першого віце-прем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Його кандидатура більш вигідна Офісу президента і його голові Андрію Єрмаку.

Більше по темі читайте в матеріалі "Телеграфа": Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Кабмин, Денис Шмигаль, Офис Президента, Кабінет міністрів, Призначення, Олексій Любченко, відставки.
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