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Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни

Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
Оновлено 09:52 Сьогодні Телеграф

На відставці міністра внутрішніх справ у владі зупинятися не збираються і вже восени хочуть замінити ще ряд міністрів, і, можливо, прем'єр-міністра України.

Про це виданню повідомило кілька джерел в керівництві партії «Слуга народу». Про те, хто може потрапити в немилість - далі в матеріалі «Телеграфа».

У четвер Верховна Рада зробила, здавалося б, неможливе і відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на своїй посаді більше семи років. Як раніше писав «Телеграф», відставка відбулася після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Після голосування джерела в оточенні вже екс-міністра говорили, що рішення про відставку Аваков прийняв сам.

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«У владі планували на осінь «знести» весь Кабмін, і в цей раз звільнити вже і самого Авакова. Тому він вирішив піти сам, трохи поламавши їм плани, тим більше, що в Слузі знайшли оптимального для всіх кандидата. Але це мало статися восени, за нашими даними», - коментує співрозмовник «Телеграфа».

Але якщо не відставка Авакова, то відставка низки інших міністрів восени все таки планується.

«На цій сесії ми вже точно не встигнемо, а восени будемо дивитися, як буде складатися політична ситуація», - прокоментував «Телеграфу» глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами відразу декількох співрозмовників в цій політсилі, восени буде розглядатися питання відставок міністра культури Олександра Ткаченка, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра оборони Андрія Тарана. У останнього, як кажуть джерела, протягом тривалого періоду часу конфлікт з головою Генштабу Русланом Хомчаком. «Вони давно навіть не розмовляють один з одним і президенту це вже набридло», - коментує співрозмовник в оточенні Зеленського. І додає, що нардеп Ірина Верещук, яка нещодавно заявила, що не проти очолити це міністерство, лише один з можливих претендентів.

Питання відставки Малюськи, як раніше писав «Телеграф», повинні були підняти ще на засіданні президентської фракції, на якій обговорювали зміну Авакова. Але пізніше вирішили відкласти це питання.

Сам Малюська, коментуючи питання своєї відставки сказав, що «в довгостроковій перспективі - всі міністри у відставці».

Називають тимчасовим міністром і змінника Авакова Дениса Монастирського. Як підтверджують «Телеграфу» і співрозмовники в Офісі президента, відставки міністрів восени дійсно будуть. Причому, зараз розглядається не тільки заміна окремих міністрів, але і всього Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем.

Незважаючи на те, що лояльний і не амбітний міністр зараз влаштовує ОП, його потенційними наступником може стати Олексій Любченко - нинішній перший віце-прем'єр міністр і міністр економіки. Причина проста - він більш вигідний ОП і особисто Андрію Єрмаку, який все частіше займається пошуком кадрів для президента.

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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Денис Шмигаль, Офис Президента, Денис Малюська, Кабінет міністрів, Відставка, Олександр Ткаченко, Андрій Єрмак, Андрій Таран.
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