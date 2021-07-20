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Громадянська війна і крах імперії: професор озвучив три сценарії для Росії

Громадянська війна і крах імперії: професор озвучив три сценарії для Росії
Оновлено 16:02 Сьогодні Телеграф

Існують три сценарії, які можуть призвести до деконструкції диктаторської системи сучасної Росії: громадянська війна, повноцінний крах імперії чи консолідація пропутінських сил. Таку думку висловив професор політології Ратґерського університету Олександр Мотиль, пише "Українська правда".

За його словами, теперішня Росія - агресивна і фашистська держава. Така імперська система в XXI столітті вижити не зможе. Наскільки довго вона протримається – залишається лише здогадуватися. Але демонтаж путінської Росії неминучий.

«Можливі різні сценарії деконструкції системи після Путіна. Перший – це період масових заворушень і нестабільності, який закінчиться консолідацією пропутінських сил і повернеться до статусу, який існує тепер, але вже без Путіна», - каже Олександр Мотиль.

Інший сценарій – повноцінний крах імперії та громадянська війна. Але розпад такої потуги шляхом насильства має велику небезпеку не лише для Росії і її сусідів, а й для світу вцілому. Звісно, що боятися потрібно не масової еміграції та мільйони біженців... Мова йде про країну з ядерною зброєю.

Професор озвучив і третій сценарій, про який майже мовчать. Росія має шанс перетворитися на нормальну державу: не найдемократичнішу країну, але не агресивно-фашистську.

«Я здивований, що дотепер в Росії є опозиція. Звичайно, вона є меншістю. Але я можу уявити, що після Путіна до влади міг би прийти демократ. Не обов’язково це майє бути Навальний. Може бути й хтось інший. І тоді ситуація докорінно змінюється. Замість краху Євразії поступові зміни могли б призвести до того, що Росія стане нормальною», - додав Мотиль.

Професор підкреслив, що всі ці сценарії на 99% залежать від російського народу. Саме їм вирвшувати за яким сценарієм жити. На це не може вплинути США, Китай чи Україна.

Як вже повідомляв "Телеграф", президент Росії Володимир Путін оприлюднив велику статтю, в якій розмірковує про "історичну єдність українців і росіян". Український президент на статтю свого колеги відреагував у звичній манері - тролінгом. Заступник головного редактора видання "Страна.юа" Світлана Крюкова розкритикувала статтю російського президента, розставивши кілька важливих акцентів в своєму пості в Facebook.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Кремль, Путин, Росія, Олександр Мотиль.
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