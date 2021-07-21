Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін

Адміністрація Байдена закликає українських політиків не критикувати майбутню угоду з Німеччиною по "Північному потоку-2". Якщо ж мовчання Києва з даного питання буде порушено, під загрозою можуть опинитися двосторонні відносини з Вашингтоном.

Про це пише видання Politico, посилаючись на людей, наближених до переговорів.

Повідомляється, що офіційні особи США просять українських колег не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини. Також відомо, що американці намагаються заспокоїти ключового регіонального партнера в Україні, який зазнає найбільших втрат від остаточного завершення будівництва трубопроводу, а також відновити зіпсовані відносини США з Німеччиною, яка підтримує "Північний потік-2".

Тим часом Київ залишається категорично проти даного проекту. Джерело Politico, яке є наближеним до президента України Володимира Зеленського, заявило, що позиція України полягає в тому, що санкції США можуть зупинити завершення проекту, якщо тільки адміністрація Байдена буде використовувати їх на етапах будівництва та сертифікації.

Втім, за інформацією WSJ, яке посилається на джерела у Вашингтоні та Берліні, після складних переговорів США і Німеччина все ж дійшли згоди в питанні укладання газопроводу "Північний потік-2" і планують оголосити про це вже сьогодні. Договір нібито складається з чотирьох пунктів. Відповідно до одного з них, Німеччина і США інвестують $50 млн в українську інфраструктуру "зелених" технологій.

Нагадаємо, радник Держдепу США Дерек Чолла 20-21 липня відвідає Київ, а 21-23 липня - Варшаву. У планах США - зміцнити стратегічне значення відносин з Україною і Польщею, обговорити ситуацію з трубопроводом "Північний потік-2" і енергетичною безпекою в цілому, а також - поточні реформи і протидію російській агресії. Главред інформагентства Укрпресс Інфо, політексперт Олексій Воронцов розповів "Телеграфу", чого очікувати від даного візиту, в тому числі в ракурсі фінансової компенсації Україні газотранспортних втрат.