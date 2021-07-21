Скачать
Середа, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Мендель назвала Єрмака другою особою держави Україна
Мендель назвала Єрмака другою особою держави Україна

Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін

Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Оновлено 10:24 Сьогодні Телеграф

Адміністрація Байдена закликає українських політиків не критикувати майбутню угоду з Німеччиною по "Північному потоку-2". Якщо ж мовчання Києва з даного питання буде порушено, під загрозою можуть опинитися двосторонні відносини з Вашингтоном.

Про це пише видання Politico, посилаючись на людей, наближених до переговорів.

Повідомляється, що офіційні особи США просять українських колег не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини. Також відомо, що американці намагаються заспокоїти ключового регіонального партнера в Україні, який зазнає найбільших втрат від остаточного завершення будівництва трубопроводу, а також відновити зіпсовані відносини США з Німеччиною, яка підтримує "Північний потік-2".

Тим часом Київ залишається категорично проти даного проекту. Джерело Politico, яке є наближеним до президента України Володимира Зеленського, заявило, що позиція України полягає в тому, що санкції США можуть зупинити завершення проекту, якщо тільки адміністрація Байдена буде використовувати їх на етапах будівництва та сертифікації.

Втім, за інформацією WSJ, яке посилається на джерела у Вашингтоні та Берліні, після складних переговорів США і Німеччина все ж дійшли згоди в питанні укладання газопроводу "Північний потік-2" і планують оголосити про це вже сьогодні. Договір нібито складається з чотирьох пунктів. Відповідно до одного з них, Німеччина і США інвестують $50 млн в українську інфраструктуру "зелених" технологій.

Нагадаємо, радник Держдепу США Дерек Чолла 20-21 липня відвідає Київ, а 21-23 липня - Варшаву. У планах США - зміцнити стратегічне значення відносин з Україною і Польщею, обговорити ситуацію з трубопроводом "Північний потік-2" і енергетичною безпекою в цілому, а також - поточні реформи і протидію російській агресії. Главред інформагентства Укрпресс Інфо, політексперт Олексій Воронцов розповів "Телеграфу", чого очікувати від даного візиту, в тому числі в ракурсі фінансової компенсації Україні газотранспортних втрат.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 48

Все по темі:

США, Росія, переговорі, Німеччина, Північний потік-2.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
02 Вся справа в шприці: в МОЗ придумали, як "розтягнути" отримані від США вакцини на ще 140 тис. доз
03 Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)
04 Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження
05 Партнерство Грузії, Молдови та України: що думають на Заході про дружбу трьох країн "проти Росії"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
&quot;Дельта&quot; - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
Німеччина і США готують угоду по &quot;Північному потоку-2&quot;
Німеччина і США готують угоду по "Північному потоку-2"
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся