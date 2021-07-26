Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації

Перший президент України Леонід Кравчук, який 29 червня переніс операцію на серці, через що призупинив роботу в ТКГ, зараз знаходиться в реанімації, підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Помічниця Кравчука Оксана Сибірцева розповіла "КП в Україні" про те, що операція була дуже складною і її потрібно було робити терміново.

За її словами, з огляду на вік пацієнта, динаміка одужання спостерігається дуже повільна і стан першого президента поки що поганий.

Сибірцева також додала, що Леоніду Макаровичу забезпечили весь медичний комплекс. Інформація про те, в якій лікарні лежить політик, конфіденційна.

"- Він не говорить і не спілкується ні з ким. В реанімацію ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще", - ділиться помічниця Кравчука.

В Офісі президента поки що не збираються замість Кравчука вибирати іншого главу ТКГ і кажуть, що потрібно аналізувати стан політика з урахуванням прогнозу лікарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в День Конституції України 28 червня для українців біля Верховної Ради зробили концерт класичної музики.

Також нагадуємо про те, як 28 червня в Раді пройшло урочисте засідання, яке власне і пропустив Кравчук.