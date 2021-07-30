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П'ятниця, 30.07.2021
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Суд відхилив апеляцію Медведчука: нардеп залишиться під домашнім арештом (фото)

Суд відхилив апеляцію Медведчука: нардеп залишиться під домашнім арештом (фото)
16:21 Сьогодні Телеграф

Після розгляду апеляційної скарги нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука суд відмовив у її задоволенні та залишив народного депутата під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

Суддя зачитала відповідну постанову, повідомляє кореспондент "Телеграф". Апеляція розглядалася в Київському апеляційному суді.

У постанові йдеться, що рішення слідчого судді Печерського районного суду про запобіжний захід Віктору Медведчуку залишається без змін, а апеляцію захисників відхилено.

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що на засіданні суду над Віктором Медведчуком заснув нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашев. Раніше суд відправляв Віктора Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Медведчука замкнули в золотій клітці: що далі?

Народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді. Зокрема, йому закидають розголошення секретних даних. "Телеграф" розповідав у чому суть звинувачень проти Віктора Медведчука.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Апеляция, Виктор Медведчук, Домашній арешт, Київський апеляційни суд.
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