Суд відхилив апеляцію Медведчука: нардеп залишиться під домашнім арештом (фото)

Після розгляду апеляційної скарги нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука суд відмовив у її задоволенні та залишив народного депутата під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

Суддя зачитала відповідну постанову, повідомляє кореспондент "Телеграф". Апеляція розглядалася в Київському апеляційному суді.

У постанові йдеться, що рішення слідчого судді Печерського районного суду про запобіжний захід Віктору Медведчуку залишається без змін, а апеляцію захисників відхилено.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що на засіданні суду над Віктором Медведчуком заснув нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашев. Раніше суд відправляв Віктора Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді. Зокрема, йому закидають розголошення секретних даних. "Телеграф" розповідав у чому суть звинувачень проти Віктора Медведчука.