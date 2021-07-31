"Він неадекватний": Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов отримав в око від ексміністра фінансів Олександра Данилюка. Причиною конфлікту Милованов назвав робочі питання.

Про це пише Телеграм канал "Политика страны".

(Фото: Телеграм)

Яблуком розбрату стало те, що Милованов "зарубав" кандидатуру Данилюка на етапі допуску до участі в конкурсі на посаду глави Бюро економічної безпеки України. Саме Тимофій Милованов очолює конкурсну комісію. За словами Милованова його не влаштував рівень освіти Данилюка.

Данилюк вдарив Милованова в око на святкуванні свого дня народження, за медичною допомогою радник глави ОПУ не звертався. Конфлікт у Фейсбуці Милованов прокоментував досить жорстко, назвавши Данилюка "неадекватним".

(Фото: Facebook)

Раніше повідомлялося, що конфлікт почався через питання до Данилюка, де він працював за часів Януковича. За словами Милованова, Данилюк його на свято запросив.

Раніше "Телеграф" писав, що Тимофій Милованов дискутував з Юрієм Бутусовим про хабар від Укроборонпрому.