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"Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію

"Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію
19:17 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Історія з бійкою колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка з радником глави Офісу президента Тимофієм Миловановим отримала продовження.

Як пише OBOZREVATEL, Милованов звернувся до поліцейських.

"Так, я писав заяву. Найняв адвокатів, вони вирішують подальші юридичні дії", - сказав він в коментарі виданню.

Він підтвердив, що Данилюка не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки (БЕБ) і додав, що це було "правильним рішенням".

У свою чергу Данилюк заявив, що рішення про відкриття проти нього справи опрацьовується "безпосередньо в Офісі президента".

Він ще раз підкреслив, що у нього немає конфлікту з Милованова, оскільки той "не є суб'єктом".

"З поліцією буду діяти згідно із законом", - сказав Данилюк і додав, що в ОПУ "його бояться".

Видання також зазначило, що про Данилюка в якості кандидата на пост глави БЕБ вельми позитивно відгукуються західні експерти, які впевнені, що у того достатньо досвіду, щоб створити незалежний орган.

Як повідомлялося раніше, Данилюк побився з Миловановим 30 липня на святкуванні свого дня народження.

Причиною тому стало те, що комісія з відбору глави БЕБ, яку очолює Милованов, "забракувала" кандидатуру Данилюка через невідповідний диплом.

Після цього Данилюк накинувся з критикою на Офіс президента і на Володимира Зеленського.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

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Полиция, ОПУ, Тимофій Милованов, Олександр Данилюк.
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