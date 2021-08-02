"Скаржиться або хвалиться?": В мережі обговорюють визнання Милованова про "вторинність" роботи в Україні

Колишній міністр економіки України і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов після бійки з екс-міністром фінансів Олександром Данилюком полетів в США і розповів, як проходила його подорож. Разом з тим шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко звернув увагу на один момент з його історії.

За словами Милованова, він добирався до США більше доби, а коли прибув на кордон, то система ідентифікації особи хоч і змогла його розпізнати, все ж направила до прикордонників.

За його словами з офіцерами поліції у нього була нетривала розмова.

"Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбурзі, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їх законів є для мене домом ", - написав він.

Милованов також зазначив, що посади в Україні він вважає "вторинними" в порівнянні з викладанням в Піттсбурзі.

Саме на цей фрагмент звернув увагу Романенко, заявивши, що Милованов "зробив камінг-аут".

"Тимофій платить податки в США, але заробляє мільйони в Україні, хоча вважає роботу тут вівторковою. Проблема в тому, що посади, які він займав і займає не є вторинними. Більш того, вони безпосередньо впливають на національну безпеку", - написав він.

Також він звернувся до президента Володимира Зеленського, сказавши, що той робить велику помилку, "наповнюючи органи влади людьми, для яких Україна вторинна".

На це відреагували і користувачі мережі:

Як повідомлялося раніше, Данилюк побився з Милованова 30 липня на святкуванні свого дня народження.

Причиною тому стало те, що комісія з відбору глави БЕБ, очолювана Милованова, "забракувала" кандидатуру Данилюка через невідповідного диплома. Варто відзначити, що Данилюк є одним з авторів створення БЕБ.

Після цього Данилюк обрушився з критикою на Офіс президента і на Володимира Зеленського.