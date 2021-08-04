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На "золоті" Беленюка попіарилися навіть його політичні опоненти

На "золоті" Беленюка попіарилися навіть його політичні опоненти
Оновлено 18:03 Сьогодні Телеграф НОК

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виграв "золото" на Олімпійських іграх в Токіо, законно отримує привітання, і не тільки від колег по політичному табору, а й від ідеологічних опонентів по парламенту.

Так, однією з перших привітала депутата-спортсмена лідер партії і однойменної парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона в своєму пості на сторінці в Facebook пораділа першому "золоту" України на Олімпіаді, розсипалася в компліментах на адресу Беленюка і не забула відзначити, що він - її колега по парламенту.

пост_Тимошенко

Не оминув своєю увагою перемогу Беленюка на Іграх і п'ятий президент України, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він обмежився констатацією факту перемоги борця і лаконічним "Вітаю чемпіона!".

пост_Порошенко

Лаконічно привітали нардепа-спортсмена з "золотом" на Олімпіаді і в представленій в парламенті партії "Голос".

Голос_коммент

Депутат фракції "Голос" в Київській міській раді Максим Нефьодов також привітав Беленюка, зазначивши що "незалежно від політичних уподобань, сьогодні всі вболівали за депутата від Слуги народу".

пост_Нефьодов

А ось в "Опозиційною платформі - За життя" чи то не помітили першого золота в України на Олімпіаді, то чи не вважають за потрібне публічно реагувати або вітати з досягненням Беленюка. Такий висновок можна зробити з того, що на сторінках партії в соцмережах через кілька годин після перемоги цей факт ніяк не зазначено.

Тим часом, не тільки колеги по парламенту привітали Беленюка з перемогою і "золотом".

Так, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав його "з олімпійським золотом як борець борця)".

"Я теж починав з класичної боротьби, ще до самбо і дзюдо, тому ціну успіху добре розумію. Це круто)", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

пост_Клімкін

Прес-секретар екс-генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган також зазначила, що перемога Беленюк - "той момент, коли пишаєшся нардепом від СН)".

пост_Сарган

"Культивуючи велич" (с) і далі по тексту мусорів, вітаю Україну і Жана з першим олімпійським золотом! Слава Україні! ", - так привітав Беленюка з перемогою один з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко.

пост_Антоненко

Відзначимо, що використана Антоненко в привітанні фраза про культивування величі - частина озвученої правоохоронцями підозри йому як мотиву для вбивства журналіста. "Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділу людей за принципом національної приналежності ... вирішив створити злочинне угрупування, щоб в її складі скоїти вбивство Павла Шеремета", - говорилося в документі.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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Золото, Олимпиада, Жан Беленюк, Поздоровлення, опоненти.
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