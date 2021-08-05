Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше

Вищий антикорупційний суд у четвер, 5 серпня, обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, якому 4 серпня в НАБУ оголосили про підозру в корупції.

Про це повідомила слідча суддя Віра Михайленко під час засідання ВАКС.

Для політика обрали запобіжний захід у вигляді застави сумою 2,9 млн гривень. За словами судді, Товмасян повинен внести цю суму протягом 5 днів.

Крім того, Товмасян зобов'язаний з'являтися до суду за першим викликом і не виїжджати з Харкова без дозволу.

Якщо ж він захоче змінити місце проживання, то повинен повідомляти про це.

Суд заборонив колишньому голові Харківської облради спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Також політик повинен здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Семак всіляко намагався довести вину Товмасяна і звернув увагу на листування колишнього голови Харківської облради з його заступником Андрієм Малишем, де вони обговорюють деталі отримання хабаря в розмірі 1,05 млн грн від директора місцевого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого, який готовий був заплатити, щоб не втратити посаду.

Також Семак нагадав, що два телефони Товмасяна були викинуті з вікна і розбиті.

Прокурор попередив, що колишній голова облради має контакти в органах правопорядку і може впливати на розслідування.

Оскільки 700 тис. грн, отриманих Товмасяном, не були знайдені, Семак запропонував обрати для корупціонера запобіжний захід у сумі 4 млн грн.

Адвокат підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, а сам Товмасян обґрунтував свої дії тим, що "в ряді комунальних підприємств залишилося старе управління і він хотів поліпшити їх роботу".

Також колишній глава Харківської облради заявив на засіданні суду, що у нього навіть немає власного житла і він проживає з дівчиною в орендованій квартирі, за яку платить кохана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова 22 липня підписала підозру заступнику голови Харківської облради Андрію Малишеві, який попався на отриманні хабаря в 1 мільйон гривень.