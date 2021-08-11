Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”

Новим виконуючим обов’язки голови правління “Укрзалізниці” став колишній менеджер Ріната Ахметова Олександр Камишін. Рішення про його призначення ухвалив Кабмін у середу, 11 серпня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Так, Камишін буде очолювати "Укрзалізницю" до 31 грудня 2021 року, або ж до призначення постійного голови правління, якщо це відбудеться раніше зазначеного терміну.

Варто зазначити, що перед тим, як очолити УЗ, Олександр Камишін був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова, якого Рада нацбезпеки і оборони також висувала на посаду голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Крім того, Камишін протягом семи років (з квітня 2012 року по квітень 2019 року) був менеджером з інвестицій SCM Ріната Ахметова. Паралельно працював членом набрати компанії Portinvest, а з січня 2020 року був керуючим партнером Fortior Capital.

У 2006-2008 роках Камишін працював аудитором у компанії KPMG, яка надає аудиторські, податкові та консультаційні послуги. А у 2008-2012 роках Олександр Камишін працював у фонді Томаша Фіали Dragon Capital.

Нагадаємо, що попереднього голову правління "УЗ" Івана Юрика звільнили 8 серпня за його власним бажанням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрзалізниці" загрожує дефолт, і тут не обійшлося без Ахметова.