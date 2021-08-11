Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про "плівки Єрмака"

Народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос, який в березні 2020 опублікував серію відео, як брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює кадрові призначення за гроші, програв йому в суді апеляцію.

Про це в середу, 11 серпня, LIGA.net повідомила прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе.

Ще 31 травня 2021 року Печерський районний суд відмовив у задоволенні позову брата Єрмака до Лероса про "захист честі, гідності та ділової репутації".

Через деякий час, 11 серпня, апеляційний суд виніс нове рішення і задовольнив вимоги Єрмака.

Крім того, з'явилася інформація, що в суді заяви, поширені нардепом Леросом на офіційній сторінці в Fаcebook, визнали невірогідними та такими, що порочать ділову репутацію Єрмака.

За словами Геведзе, суд зобов'язав Лероса спростувати поширену ним інформацію щодо брата глави ОП і розмістити на своїй сторінці в Fаcebook текст такого змісту: "Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо" продажу " державних посад є неправдивою і не відповідає дійсності ".

Нагадуємо, що на відео, опублікованому Леросом, були припущення можливого скоєння Єрмаком корупційних злочинів при призначенні осіб в органи державної влади, у зв'язку з чим Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження у справі брата глави ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса від виконання обов'язків свого позаштатного радника.

Також ми писали, що зустріч у квітні "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з плівками.