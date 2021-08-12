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"Кримська платформа" не дає РФ спокою: Лавров назвав її "шабашем"

"Кримська платформа" не дає РФ спокою: Лавров назвав її "шабашем"
Оновлено 15:27 Сьогодні Телеграф

Саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Україні, не дає спокою російським політикам. Так, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров назвав його "шабашем".

Про це він заявив під час виступу в окупованому Криму в четвер, 12 серпня, передає ТАСС.

"Ось через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив російський міністр.

Крім того, Лавров в черговий раз звинуватив Захід у "ганебній позиції" і в закидах Росії за "нібито анексію півострова".

Відзначимо, що це далеко не перший випад РФ в сторону "Кримської платформи". Раніше окупанти Криму пригрозили "хворобливими наслідками" учасникам саміту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи".

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Сергій Лавров, Кримська платформа, МЗС Росії.
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