"Кримська платформа" не дає РФ спокою: Лавров назвав її "шабашем"

Саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Україні, не дає спокою російським політикам. Так, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров назвав його "шабашем".

Про це він заявив під час виступу в окупованому Криму в четвер, 12 серпня, передає ТАСС.

"Ось через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив російський міністр.

Крім того, Лавров в черговий раз звинуватив Захід у "ганебній позиції" і в закидах Росії за "нібито анексію півострова".

Відзначимо, що це далеко не перший випад РФ в сторону "Кримської платформи". Раніше окупанти Криму пригрозили "хворобливими наслідками" учасникам саміту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи".