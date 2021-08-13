Кулеба потролив Лаврова за порівняння "Кримської платформи" з шабашем

Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба залишився задоволений нервовою реакцією колеги з РФ Сергія Лаврова на "Кримську платформу", який назвав її шабашем.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу.

За його словами, гнівними заявами Лаврова про "Кримську платформу", зокрема про "шабаш", він залишився задоволений.

"Я не буду приховувати - я задоволений цією нервовою реакцією", - заявив Кулеба.

Після чого український міністр навів слова Махатма Ганді: "Спочатку вони вас ігнорують, потім вони над вами сміються, потім вони починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте", - цим самим потроливши РФ.

Кулеба зазначив, що Росія перші дві стадії вже пройшла, а зараз вона на третій - активно бореться з Україною. Міністр вважає, що третя стадія скоро теж настане, і це буде стадію перемоги України і повернення Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість учасників саміту "Кримської платформи" досягла 40. Сьогодні, 13 серпня, свою участь у саміті підтвердив польський президент Анджей Дуда.