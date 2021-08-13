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40 друзів України: в Києві на "Кримській платформі" підпишуть відкриту декларацію

40 друзів України: в Києві на "Кримській платформі" підпишуть відкриту декларацію
Оновлено 11:59 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Саміт "Кримської платформи" активно підтримують на міжнародній політичній арені. Після того як польський президент Анджей Дуда підтвердив свою участь в саміті, кількість учасників досягла 40.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

Серед сорока учасників як держави, так і міжнародні організації. На саміті 23 серпня в Києві планують підписати Кримську декларацію. Вона буде відкрита для тих держав, які побажають приєднатися до неї пізніше.

За словами Кулеби, "Кримська платформа" виправить помилку перших років війни з російським агресором, коли не був створено механізм деокупацію.

Раніше "Телеграф" писав, що "Кримську платформу" відкриє Джамала з піснею "1944". На майбутній саміт відреагували російські чиновники і псевдокерівники окупованого півострова. Так, Сергій Лавров назвав "Кримську платформу" шабашем, а Георгій Мурадов пригрозив наслідками.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Крим, Дмитро Кулеба, Кримська платформа.
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