Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"

Окупаційна влада РФ пригрозили учасникам саміту "Кримська платформа", який збере 33 країни-учасниці 23 серпня, обмежувальними заходами.

Про це повідомляє РІА.

Так званий зам голови ради міністрів Криму - постійний представник Криму при президенті РФ Георгій Мурадов заявив, що одним з варіантів негативних наслідків можуть стати заборона в'їзду в Росію або накладення арешту на активи. Він зазначив, що подібні рішення перебувають не в його компетенції, а у веденні федерального уряду.

"Кримська платформа" і останні заяви президента України Володимира Зеленського про півострів розбурхують уми російських діячів не вперше. Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу висловився з приводу повернення Криму до України.

"Телеграф" напередодні писав, що в окупованому Криму Росія почала проводити масштабні військові навчання. Експерти відзначають, що півострів став військовим плацдармом для РФ і пропонують готуватися до розгортання ядерної зброї в регіоні.