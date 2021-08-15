Боротьба за Харків: чому область стала "обезголовлена" і до чого тут Тимошенко з Єрмаком

У Харківському регіоні триває кадрова турбулентність: тільки за останні декілька тижнів область втратила голів облдержадміністрації та облради, крім того, в місті відсутній обраний мер, так як вибори відбудуться тільки восени, а значить, один з ключових регіонів в країні, по суті, «обезголовлений».

Джерела видання кажуть, що одна з основних причин такої кадрової політики в регіоні зараз - боротьба голови Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Кирила Тимошенка, який до недавнього часу повністю замикав на собі роботу з кадрами на місцях. Крім того, ще одна причина - прийдешні вибори мера і внутрішня боротьба в «Слузі народу». Детальніше про це в матеріалі «Телеграфа».

Кабінет міністрів на цьому тижні погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук, пізніше відповідний указ підписав і президент Володимир Зеленський. Формально, причиною звільнення став скандал з кримським готелем «Асторія», який належав Тимчук та заявами колишнього чоловіка про нібито дачу хабарів українським правоохоронцям. Однак неформально, за словами співрозмовника в харківському політикумі, причини звільнення дві: профнепридатність Тимчук як керівниці ОДА, і друга - боротьба в Офісі президента за вплив на кадрову політику в регіонах. Справа в тому, як кажуть співрозмовники «Телеграфа», Тимчук була людиною заступника голови ОП Кирила Тимошенка. Раніше вона працювала керівником Апарату в Дніпропетровській ОДА, також її називають не чужою дніпровському бізнесмену Геннадію Корбану.

«Тимчук була компромісом Авакова і Тимошенка. Але вона була абсолютно не готова до цієї посади, при ній впали всі показники в регіоні. Рейтинг Тимчук був 0,5%, хіба може бути голова ОДА з таким рейтингом? Тому, перше, чим зайнявся Єрмак після повернення з Америки - Харків. Багато людей «капали» Єрмаку і Зеленському, що треба прибрати Тимчук», - коментує співрозмовник «Телеграфу» в харківському політикумі.

За словами іншого джерела, формально зараз два кандидата замість Тимчук.

«(Олександр - ред.) Скакун, який зараз став виконуючим обов'язки, його протягнули Чернишов і Фельдман (Олексій Чернишов - міністр громад і територій, Олександр Фельдман - нардеп і харківський бізнесмен, - ред.). Другий - це (Володимир - ред.) Верхогляд», - коментує джерело видання. Однак як тільки з'явилася перша інформація про можливе призначення Верхогляда, його, як кажуть співрозмовники, стали «збивати» через ЗМІ і телеграм-канали. Кандидатура Верхогляда вельми неоднозначна, тому що раніше він працював головою Дніпропетровської СБУ, а пізніше був люстрований, хоча свою люстрацію він потім оскаржив в суді. Також його пов'язують з бізнесменом Іллею Павлюком, якого ЗМІ називають «королем контрабанди часів Януковича». Він же займався кадровою політикою «Слуги народу» на парламентських виборах.

Серед кандидатів також називали харківську чиновницю, екс-заступницю губернатора Тетяну Єгорову-Луценко. «Але основний кандидат все ж Верхогляд, просто в ОП вже не раз обпікалися з кадровими призначеннями, а навколо його імені виник скандал, тому вони вже дмуть на воду», - коментує джерело «Телеграфа».

Залишилася без свого голови також і обласна рада, так як Вагана Товмасяна НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тисяч гривень. Товмасян був членом фракції «Слуга народу», звідки після того, що сталося, був виключений. За словами джерел, він також був не чужим вже колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, який також має вплив на регіон.

Нема в Харкові і повноцінно призначеного мера, так як вибори відбудуться тільки 31 жовтня. Після смерті Геннадія Кернеса виконуючим обов'язки є його заступник Ігор Терехов. Джерела «Телеграфа» називають двох реальних кандидатів на крісло мера зараз: вже згаданий Терехов, який в очах виборців питаеться виглядати продовжувачем політики Кернеса, і екс-нардеп Михайло Добкін.

«Всі об'єднуються зараз, щоб виграв Добкін. Навіть ОП. Єрмак буде грати за всіх, аби не Терехов. Тому що Терехов, наприклад, дуже не чужа Арсену Авакову кандидатура. А Добкіна підтримує Чернишов. Чернишов - це Фельдман. А Фельдман соратник Добкіна. Багато груп впливу об'єдналося, щоб здійснювати тиск на Терехова», - так описало політичні розклади на мерські вибори джерело «Телеграфа».

Також ці події в Харкові добре вписуються в нинішні реалії боротьби в Офісі президента. За словами обізнаних співрозмовників, Єрмак зараз хоче потіснити Кирила Тимошенка і в кадровій політиці, і в питаннях, що стосуються «Великого будівництва». Проектом президента, як відомо, займається саме Тимошенко, а також, близькі до нього міністр інфраструктури Олександр Кубрак і куратор «Великого будівництва» Юрій Голік. Боротьба за Харків у всій цій історії тільки перша «ластівка».

«Призначення Єрмака головою Конгресу місцевих і регіональних влад - сигнал про те, що саме він тепер буде відповідати за регіональну політику, тому що очевидно, що Тимошенко з цією функцією не справляється. У Харкові ж абсолютно провальна ситуація: глави адміністрації немає, глави облради немає і мера немає. Хто влада в Харкові? Вперше в Харкові призначають в.о. губернатора. Завжди приїжджав президент і призначав нового губернатора. Це просто показник того, що кандидатури на даний момент немає. І відставка Авакова зіграла свою роль», - додає співрозмовник в Харківській ОДА.

У «Слузі народу» на питання про таку кадрову політику в Харкові кажуть, що вже найближчим часом всі керівники в області будуть призначені.

«Пан Скакун як тимчасово виконуючий обов'язки буде замінений на нового голову ОДА з початку нового політичного сезону, я сподіваюся, тобто, з вересня. Відносно облради, то на цьому тижні мало відбутися засідання щодо призначення нового голови облради. Тут є кілька кандидатів, тому що єдиного від нас ще немає. Сподіваюся, що позачергове засідання з цього приводу відбудеться ще до дня незалежності. Хочеться, щоб це був представник "Слуги народу" тому що розглядаються сценарії висування і від інших політсил», - прокоментувала «Телеграфу» харківська мажоритарниця від «СН» Марія Мезенцева.

Однак не можна не помітити, що така хаотична кадрова політика в регіоні почалася саме з початком влади Володимира Зеленського, і з огляду на боротьбу за вплив в Офісі президента, стабільності Харкову це не додасть. З огляду на близькість з російським кордоном, такі кадрові ігри можуть бути дуже небезпечними.