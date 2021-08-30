У Запоріжжі співробітниця вокзалу не дозволила дітям спати в залі очікування: як її покарали

У Запоріжжі покарали трьох співробітників вокзалу, які влаштували скандал в залі очікування

На вокзалі "Запоріжжя-1" покарали співробітницю платного залу очікування, яка близько 3:00 ночі влаштувала скандал, доводячи, що мамі з двома дітьми не можна спати в кріслах. Мовляв, в них можна сидіти і відпочивати, але не більше. Жінка вимагала матір розбудити дітей і дотримуватися пункту, який, втім, не вдалося відшукати в правилах перебування в залі.

Про те, як завершилася гучна історія від 13 липня, повідомляє сайт Омбудсмена.

В результаті перевірок стало відомо, що адміністратор залу очікування "безпідставно перевищила свої повноваження і порушила вимоги технологічного процесу роботи вокзалу станції "Запоріжжя 1" і Правил перевезення пасажирів". Через те, що жінка не дозволила дітям спати в комфортабельному залі, за місця в якому сім’я до того ж заплатила, її звільнили.

У скандалі брали участь ще дві співробітниці вокзалу, однак їх покарали менш суворо — штрафами.

Нагадаємо, в Запорізькій області під станцією "Запоріжжя-2" з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. "Укрзалізниця" після аварії попередила про масштабну затримки руху пасажирських поїздів.