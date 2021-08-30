Укр

В Запорожье сотрудница вокзала не позволила детям спать в зале ожидания: как ее наказали

Автор
Е. Волкова
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Автор
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В Запорожье сотрудница вокзала не позволила детям спать в зале ожидания: как ее наказали Новость обновлена 30 августа 2021, 09:31
На вокзале устроили проверку после скандала персонала с пассажиркой и ее маленькими детьми

В Запорожье наказали троих сотрудников вокзала, которые устроили скандал в зале ожидания

На вокзале "Запорожье-1" наказали сотрудницу платного зала ожидания, которая около 3:00 ночи устроила скандал, доказывая, что маме с двумя уснувшими детьми нельзя спать в креслах. Дескать, в них можно сидеть и отдыхать, но не более. Женщина требовала мать разбудить детей и соблюдать пункт, который, впрочем, не удалось отыскать в правилах пребывания в зале.

О том, как завершилась громкая история от 13 июля, сообщает сайт Омбудсмена.

В результате проверок стало известно, что администратор зала ожидания "безосновательно превысила свои полномочия и нарушила требования технологического процесса работы вокзала станции "Запорожье 1" и Правил перевозки пассажиров". Из-за того, что женщина не позволила детям спать в комфортабельном зале, за места в котором семья к тому же заплатила, ее уволили. 

В скандале участвовали еще две сотрудницы вокзала, однако их наказали менее строго — штрафами. 

Напомним, в Запорожской области под станцией "Запорожье-2" с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. "Укрзализныця" после аварии предупредила о масштабной задержке движения пассажирских поездов.

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