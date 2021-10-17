Запоріжжя переходить у "червону" зону: коли та які обмеження будуть діяти

Можуть вводитися обмеження на поїздки у транспорті для деяких категорій громадян

Запорізька область з понеділка, 18 жовтня, переходить у "червону" зону карантину, яка передбачає введення більш жорстких обмежень для стримування коронавірусу. У області, зокрема, заборонять роботу деяких закладів та введуть обмеження на користування транспортом для пільговиків.

Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Обмеження найвищого рівня епідемічної небезпеки почнуть діяти у області з 00:00 18 жовтня. Передбачається, що на Запоріжжі буде заборонена робота:

кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (вони зможуть працювати навинос і здійснювати доставку);

ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів та закладів культури;

спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

закладів освіти (крім початкової школи та дитячих садків).

Крім того, "червоною" зоною передбачається введення заборони на проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів без участі глядачів.

Крім того, у Запорізькій області можуть вводити обмеження щодо часу перевезення пільгових категорій. Зокрема, заборонити їх у часи-пік з 06:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.

Варто зазначити, що обмеження знімаються, якщо 100% персоналу і відвідувачів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу і мають відповідний "зелений" сертифікат.

Нагадаємо, що першою у "червону" зону карантину потрапила Херсонська область. Там суворі обмеження вступили у силу з 15 жовтня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з понеділка, 18 жовтня, найвищий рівень епідемічних обмежень встановлять також у Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.