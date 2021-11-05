Екс-головний лікар запорізької "інфекційки" після пожежі переховується від правосуддя: подробиці
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Поліція хоче покарати винуватця смерті чотирьох людей
Через дев’ять місяців після пожежі у ковідному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні поліцейські зібралися повідомити про підозру в недбалості її екскерівнику. При цьому колишній головлікар зараз успішно ховається від правосуддя.
Подробиці повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Як відомо, першим підозрюваним у справі про лікарняну пожежу, в якій загинуло троє пацієнтів та один медик, був завгосп медзакладу. Цього працівника, як і його безпосереднього начальника, колишнього головного лікаря, звинувачують у недотриманні правил пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.
За інформацією поліцейських, зараз екс-главлікар намагається ховатись від слідства, щоб уникнути подальшого покарання за свою недбалість. Втім, правоохоронці розробляють схему з його затримання.
Розслідування інциденту відбувається одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.
Слід зазначити, що однією із загиблих у пожежі стала 26-річна лікарка Ольга Гліва. Як розповідав "Телеграф", запорізька інфекційка була першим місцем роботи дівчини.
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