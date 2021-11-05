Екс-головний лікар запорізької "інфекційки" після пожежі переховується від правосуддя: подробиці

Поліція хоче покарати винуватця смерті чотирьох людей

Через дев’ять місяців після пожежі у ковідному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні поліцейські зібралися повідомити про підозру в недбалості її екскерівнику. При цьому колишній головлікар зараз успішно ховається від правосуддя.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Як відомо, першим підозрюваним у справі про лікарняну пожежу, в якій загинуло троє пацієнтів та один медик, був завгосп медзакладу. Цього працівника, як і його безпосереднього начальника, колишнього головного лікаря, звинувачують у недотриманні правил пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.

За інформацією поліцейських, зараз екс-главлікар намагається ховатись від слідства, щоб уникнути подальшого покарання за свою недбалість. Втім, правоохоронці розробляють схему з його затримання.

Розслідування інциденту відбувається одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Слід зазначити, що однією із загиблих у пожежі стала 26-річна лікарка Ольга Гліва. Як розповідав "Телеграф", запорізька інфекційка була першим місцем роботи дівчини.