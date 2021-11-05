Экс-главврач запорожской "инфекционки" после пожара скрывается от правосудия: подробности

Полиция хочет наказать виновника смерти четырех человек

Спустя девять месяцев после пожара в ковидном отделении Запорожской областной инфекционной больницы полицейские собрались сообщить о подозрении в халатности её экс-руководителю. При этом бывший главврач в данное время успешно скрывается от правосудия.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Как известно, первым подозреваемым в деле о больничном пожаре, в котором погибло трое пациентов и один медик, был завгосп медзаведения. Его, как и его непосредственного начальника, бывшего главного врача, обвиняют в несоблюдении правил пожарной безопасности, что привело к смерти людей.

По информации полицейских, сейчас экс-главврач пытается скрываться от следствия, чтобы избежать последующего наказания за свою халатность. Впрочем, правоохранители разрабатывают схему по его поимке.

Расследование инцидента проходит сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что одной из погибших в пожаре стала 26-летняя доктор Ольга Глива. Как рассказывал "Телеграф", запорожская инфекционка была первым местом работы девушки.