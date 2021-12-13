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Вийшов із в’язниці та пішов шукати металобрухт: у Запорізькій області вандал зруйнував 20 могил

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зруйнована могила Новина оновлена 13 грудня 2021, 19:51
Зруйнована могила

Чоловік уже залучався до покарання за аналогічний вчинок.

На Запоріжжі чоловік у пошуках металобрухту зруйнував близько 20 могил на місцевому цвинтарі.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про подію надійшло 13 грудня вранці від жителів села Балки.

Поліцейські, які приїхали на місце, виявили, що на двох десятках могил було пошкоджено надгробки, з яких було знято металеві елементи.

Після перевірки найближчих пунктів прийняття металобрухту особу зловмисника було встановлено.

Ним виявився місцевий житель 1989 року народження, який лише нещодавно вийшов із в’язниці. Показово, що попередній термін він відбував за аналогічний злочин.

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Вандал у Запорізькій області пошкодив 20 могил

Наразі відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 297 (наруга над могилою). За скоєне чоловік знову може вирушити у місця відбування покарання терміном від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у Луцьку 16-річний хлопець, ховаючись від поліцейських, на автомобілі влетів у натовп пішоходів. Внаслідок пригоди постраждали шестеро людей, серед яких 5-річна дитина та її мама.

Теги:
#Поліція #Запорізька область #Вандалізм
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