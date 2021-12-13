Вышел из тюрьмы и пошел искать металлолом: в Запорожской области вандал разрушил 20 могил

Мужчина уже привлекался к наказанию за аналогичный поступок.

В Запорожской области мужчина в поисках металлолома разрушил около 20 могил на местном кладбище.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило утром 13 декабря от жителей села Балки.

Приехавшие на место полицейские обнаружили, что на двух десятках могил были повреждены надгробия, с которых были сняты металлические элементы.

После проверки ближайших пунктов приема металлолома, личность злоумышленника была установлена.

Ним оказался местный житель 1989 года рождения, который лишь недавно вышел из тюрьмы. Примечательно, что предыдущий срок он отбывал за аналогичное преступление.

Вандал в Запорожской области повредил 20 могил

В настоящее время открыто уголовное дело по части 3 статьи 297 (надругательство над могилой). За совершенное мужчина вновь может отправиться в места отбывания наказания на срок от четырех до семи лет.

Напомним, в Луцке 16-летний парень скрываясь от полицейских на автомобиле влетел в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых 5-летний ребенок и его мама.