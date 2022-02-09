Втратив свідомість і впав обличчям на палаючу плиту: у Запоріжжі сталася трагедія
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Чоловік невдало приземлився на газові конфорки, які були включені
У Хортицькому районі Запоріжжя в одній із квартир трапилася НП. 79-річний дідусь знепритомнів і впав прямо на газову плиту, конфорки якої, по нещасливому випадку, горіли.
За інформацією Центру екстреної медичної допомоги Запорізької області, випадок стався увечері 8 лютого на вулиці Запорізького Козацтва.
Відомо, що пенсіонер перебував на кухні та з невідомої причини знепритомнів. Обличчям і грудьми він упав на гарячі конфорки газової плити.
Хто і як викликав допомогу — не повідомляється, проте чоловіка все ж таки вдалося врятувати. У лікарні лікарі діагностували у нього термічні опіки полум’ям ІІ-ІІІ ступеня на обличчі, шиї та передній поверхні грудної клітки. За життя потерпілого зараз борються медики.
Нагадаємо, на Кіровоградщині у селі Черемпіль десятирічний хлопчик Іван обпік половину тіла — він пролив на себе бензин, який спалахнув від сірників. Дитину оперували три години.
Також "Телеграф" писав про смерть дитини, яка спіткнулася про шестилітрову каструлю з окропом.
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