Дим видно за кілометри: під Запоріжжям вночі сталася величезна пожежа (фото, відео)

Вогонь було видно за багато кілометрів від місця пожежі

У ніч проти 13 вересня в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією вогонь спалахнув на території одного з підприємств зі збору та перероблення вторсировини в Шевченківському районі міста.

Таку інформацію повідомляли місцеві Telegram-канали з посиланням на повідомлення місцевих жителів. Вони публікують численні відео та фото з різних місцевостей.

У повідомленнях також йдеться, що в багатьох районах стоїть жахливий сморід. Містянам порекомендували зачиняти вікна і зберігати спокій, доки рятувальні служби не погасять пожежу.

Однак, досі офіційної інформації від місцевої влади Запоріжжя та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не було.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у тимчасово окупованій Новій Каховці стався потужний вибух — можливою причиною є потрапляння в склад росіян. Нагадуємо, що Харків та Харківська область у черговий раз зазнали серйозного обстрілу — відомо про загиблих та постраждалих, у мережі публікують фотографії та відео наслідків.