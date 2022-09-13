Дым видно за километры: под Запорожьем ночью случился огромный пожар (фото, видео)

Огонь был виден в нескольких километрах от места пожара

В ночь на 13 сентября в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории одного из предприятий по сбору и переработке вторсырья в Шевченковском районе города.

Такую информацию сообщали местные Telegram-каналы со ссылкой на сообщения местных жителей. Они публикуют многочисленные видео и фото из разных мест.

В сообщениях также говорится, что во многих районах стоит ужасная вонь. Горожанам порекомендовали закрывать окна и сохранять спокойствие, пока спасательные службы не погасят пожар.

Однако до сих пор официальной информации от местных властей Запорожья и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не было.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во временно оккупированной Новой Каховке произошел мощный взрыв — возможной причиной стало попадания в склад россиян. Напоминаем, что Харьков и Харьковская область в очередной раз подверглись серьезным обстрелам — известно о погибших и пострадавших, в сети публикуют фотографии и видео последствий.