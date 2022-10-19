Близькість ЗАЕС не лякає: росіяни знову вдарили по Енергодару (фото наслідків)

Про жертв поки що нічого невідомо, проте розвідка продовжує шукати дані

Вже не вперше після захоплення російськими солдатами Енергодар Запорізької області опинився без електроенергії та води. Все — через обстріл росіян у ніч на 19 жовтня. Окупанти спочатку били по промисловій зоні, після чого почали крити вогнем безпосередньо житлові масиви самого міста.

Як зазначає мер Енергодару Дмитро Орлов, у населеному пункті пошкоджено одну з електричних підстанцій, також відомо про прильоти по будівлі міськвиконкому. Крім цього, найімовірніше, під час обстрілу постраждали й інші міські будівлі, хоча детальної інформації про це поки немає.

Не повідомляється і про ймовірних постраждалих серед мирного населення. Дані дорозвідуються. Орлов закликав усіх, хто не зміг вибратися з окупованого Енергодару, перебувати вдома та дотримуватись правил двох стін.

Так виглядає обстріляна будівля міської ради в Енергодарі

Нагадаємо, що містяни залишилися без світла та води (за попередньою інформацією, лише частково) вже вдруге за останній місяць. Росіяни продовжують свій терор, прикриваючись мирними громадянами та незважаючи на близькість Запорізької АЕС.

До речі, зазначимо, що лише напередодні стало відомо про чергове викрадення співробітників ЗАЕС. Після того, як додому було повернуто директора станції, наступною ціллю росіян стали ще двоє фахівців ядерного об’єкта.