У МОЗ розповіли, при яких побічних реакціях після вакцинації треба бігти до лікаря

Більшість "побічок" є нормою за умови, що вони проходять через кілька днів

Вакцинація від коронавірусу не так давно вийшла на новий рівень — щеплення стали доступні практично всім категоріям громадян. Разом з тим багато пацієнтів скаржаться на побічні реакції. У МОЗ закликали не панікувати і розповіли, при яких випадках потрібно негайно звертатися до лікаря.

Про це у вівторок, 17 серпня, пише офіційний Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Так, після щеплення від коронавірусу можуть виникати такі побічні реакції:

у місці ін'єкції — почервоніння, припухлість, хворобливі відчуття;

лихоманка або озноб;

біль у м'язах і суглобах, біль у животі і головний біль;

підвищена стомлюваність, сонливість або ж безсоння;

запаморочення, нудота.

Такі реакції допустимі і не загрожують життю людини, однак вони повинні проходити вже через кілька днів.

Тривогу потрібно бити якщо ці симптоми залишаються довше, а самопочуття значно погіршується. У МОЗ у таких випадках радять негайно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я напередодні нового навчального року ввело нову вимогу для освітніх установ — вони можуть працювати очно у "червоній", "помаранчевої" і "жовтої" зонах карантину тільки за умови 80% вакцинованого від Covid-19 персоналу. "Телеграф" з'ясував реакцію батьків і педагогів.

Також ми писали, що в ОАЕ від коронавірусу вирішили щеплювати дітей від 3-х років. Яке щеплення їм хочуть робити — читайте у нашому матеріалі.