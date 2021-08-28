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Другий день поспіль більше двох тисяч заражень — в Україні зростає кількість хворих на COVID-19

Автор
Г. Михайлова
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Другий день поспіль більше двох тисяч заражень — в Україні зростає кількість хворих на COVID-19 Новина оновлена 28 серпня 2021, 08:44
Кількість хворих зростає вже кілька днів.

У МОЗ нагадують про необхідність носити маски та мити руки.

В Україні за минулу добу зареєстрували 2082 випадків зараження коронавірусів. Відзначимо, що напередодні кількість хворих за один день було на півсотні менше. Станом на ранок 28 серпня серед захворілих — 108 дітей і 35 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу п’ятниці:

  • госпіталізовані з коронавірусом — 708 осіб,
  • летальних випадків — 54,
  • одужали — 1025 осіб.

За добу на COVID-19 зроблено 58 135 тестів, серед них методом ПЛР — 27 605.

Лідируючу позицію за рівнем захворюваності в Україні займає столиця. Київські медики на 28 серпня зафіксували 266 підтверджених випадків. Також найбільшу кількість хворих на коронавірус виявили у Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Найменша кількість інфікувань в Закарпатській (11), Волинській (20) і Кіровоградській (22) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що коронавірусом найчастіше заражаються в колі сім’ї або за кордоном. Також МОЗ змінив рекомендації для персоналу, батьків і дітей в дитячих садах України.

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