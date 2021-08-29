Дві області України покинули "зелену" карантинну зону: що це значить

Україна поступово починає виходити з "зеленої" зони

В Україні вже дві області не відповідають "зеленій" зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 — Вінницька і Черкаська. Кількість хворих стрімко зростає.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 29 серпня Вінницька область лідирує за кількістю госпіталізацій і має червоний рівень динаміки розвитку коронавірусу в регіоні.

Як заявляють у Міністерстві охорони здоров’я, на цей час кількість відправлених з коронавірусом у лікарню людей стає все вище і вище. У Вінницькій області показник госпіталізацій становить 54,9%, тоді як нормою вважається не більше 50%.

У Черкаській області хоч і не спостерігається високий рівень захворюваності, але там дуже мало людей роблять тести на COVID-19, тому цей регіон також перестав відповідати "зеленій" зоні.

Крім того, кілька днів тому, 26 серпня, Івано-Франківська область також мала занадто високу динаміку госпіталізацій — 54,2%.

Що стосується інших областей України, то там показники розвитку хвороби поки що в нормі.

Динаміка коронавірусу в регіонах

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час засідання Кабміну 11 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про рішення продовжити карантин до 1 жовтня.

Нагадуємо, що пік розвитку коронавірусу може припасти на осінь 2021 року, тому дотримання карантинних норм зараз просто необхідне.