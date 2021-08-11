В Украине продлили карантин до 1 октября: какие ограничения будут действовать (видео)

Как предполагалось ранее - карантин в Украине продляют на 2 месяца - до 1 октября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на открытии заседания Кабинета Министров 11 августа отметил, что режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин продляют до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций.

По состоянию на 11 августа в зеленой зоне по коронавирусу все области Украины, а это означает минимальные требования к безопасности - ношение масок в общественных зданиях, транспорте и во время массовых мероприятий.

При этом эксперты отмечают, что уже осенью украинцев может ждать очередной локдаун. Это ожидаемо, поскольку уже пять областей Украины находятся в зоне превышения показателей "зеленой зоны".

За прошлую неделю в Украине сделали миллион вакцинаций и премьер отметил, что темпы предполагается увеличить и вакцин хватит всем желающим.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из вакцин, используемых в Украине, не зарегистрирована официально.