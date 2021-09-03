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В Україні побили літні рекорди захворюваності на коронавірус

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Статистика коронавірусу в Україні Новина оновлена 03 вересня 2021, 08:50
Статистика коронавірусу в Україні

Настільки високих показників захворюваності не було ще з травня

За добу четверга, 2 серпня, в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. У їх число входить 171 дитина і 40 медичних працівників. Таких високих показників в країні вже давно не було, попри те, що хвороба останнім часом активно прогресує.

Про це вранці в п’ятницю, 3 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я у своєму Telegram-каналі.

Судячи зі статистики захворюваності коронавірусною хворобою, кількість випадків 2 серпня побила всі літні рекорди — останній раз настільки багато нових хворих за добу було в травні 2021 року.

Статистика захворюваності
Статистика захворюваності

За даними Міністерства охорони здоров’я, 2 серпня госпіталізували понад 820 осіб.

Крім того, від COVID-19 за минулу добу померли 45 українців і понад тисячу громадян одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2 млн 293,5 тис. осіб. Вже 2 млн 211 тис. громадян змогли побороти коронавірус.

Загалом від захворювання в Україні померли 53 тис. 922 людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Європі зафіксували новий південноафриканський штам коронавірусу.

Нагадуємо, що в США пообіцяли відправити Україні гуманітарну допомогу з інноваційними ліками проти COVID-19, вартість яких становить понад пів мільярда гривень.

Статистика коронавірусу в Україні
Здоров'я
В Україні побили літні рекорди захворюваності на коронавірус
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні
В Україні побили літні рекорди захворюваності на коронавірус
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