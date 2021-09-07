До локдауна ще далеко, лікарні справляються з хворими на COVID-19 — лікар

Спалаху коронавірусу останнім часом не відбулося, зростання захворюваності не критичне.

В Україні продовжують фіксувати стабільно високу кількість нових випадків коронавірусу — за минулу добу понеділка захворіли знову понад дві тисячі осіб. Лікар Тарас Жиравецький впевнений — хвиля захворюваності не призведе до нового локдауну.

Про це він написав у телеграм.

Лікар зазначив, що після святкування Дня Незалежності минуло два тижні і рівень захворюваності на коронавірус в Україні не підскочив занадто різко. "Цунамі немає", — написав Жиравецький. Також він сказав, що залишається ще тиждень, за який стане зрозуміло, чи виросте кількість хворих після першого вересня, коли в школи та виші повернулися учні.

Якщо кількість різко не зросте — лікарні витримають навантаження і нового локдауна чекати не варто. Жиравецький зазначив, що у вакцинованих людей імунітет гірше, ніж у тих, хто перехворів на коронавірус раніше. Але він сподівається що їх чекає легка форма захворювання. Імовірність переходу частини областей України в "жовту зону" лікар не заперечує.

Раніше "Телеграф" писав, що думку про те, що перехворілі на COVID-19 захищені найкраще висловив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.