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До локдауна ще далеко, лікарні справляються з хворими на COVID-19 — лікар

Автор
Г. Михайлова
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Найбільше випадків COVID-19 в Києві. Новина оновлена 07 вересня 2021, 10:34
Найбільше випадків COVID-19 в Києві.

Спалаху коронавірусу останнім часом не відбулося, зростання захворюваності не критичне.

В Україні продовжують фіксувати стабільно високу кількість нових випадків коронавірусу — за минулу добу понеділка захворіли знову понад дві тисячі осіб. Лікар Тарас Жиравецький впевнений — хвиля захворюваності не призведе до нового локдауну.

Про це він написав у телеграм.

Лікар зазначив, що після святкування Дня Незалежності минуло два тижні і рівень захворюваності на коронавірус в Україні не підскочив занадто різко. "Цунамі немає", — написав Жиравецький. Також він сказав, що залишається ще тиждень, за який стане зрозуміло, чи виросте кількість хворих після першого вересня, коли в школи та виші повернулися учні.

Якщо кількість різко не зросте — лікарні витримають навантаження і нового локдауна чекати не варто. Жиравецький зазначив, що у вакцинованих людей імунітет гірше, ніж у тих, хто перехворів на коронавірус раніше. Але він сподівається що їх чекає легка форма захворювання. Імовірність переходу частини областей України в "жовту зону" лікар не заперечує.

Раніше "Телеграф" писав, що думку про те, що перехворілі на COVID-19 захищені найкраще висловив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

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