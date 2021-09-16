Присипка, олія чи вазелін: у МОЗ розповіли, що робити при дискомфорті від носіння маски

Звичайні зволожуючі креми виявилися малоефективними

Тривале носіння маски може спричинити дискомфорт у вигляді натирання шкіри. Для того, щоб уникнути цього Міністерство охорони здоровʼя дало кілька рекомендацій.

Про це прес-служба відомства написала у середу, 15 вересня, у Facebook.

Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London дослідили ряд засобів, які допомагають уникнути натирання від тривалого носіння маски, і порівняли їх ефективність. Результати дослідження виявилися такими:

талькова присипка допомагає на 49%, а якщо повторити її нанесенні через 4 години — на 59%;

кокосова олія, або какао-олія з бджолими воском виявилася ефективною на 31%, а при повторному нанесенні на 53%;

також ефективними є креми на основі вазеліну та ланоліну.

При цьому, як зʼясували вчені, зволожуючі креми від натирання маски виявилися не такими ефективними, адже швидко поглинаються шкірою. Їх треба наносити значно частіше, аніж вищезазначені засоби.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", масковий режим в Україні скасують лише за умови, що більша частина населення буде щеплена проти коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Україні представили два нових внутрішніх сертифіката вакцинації — "жовтий" і "зелений". Обидва з них, згідно із заявою МОЗ, можна отримати через додатки "Дія".