Рус

Присипка, олія чи вазелін: у МОЗ розповіли, що робити при дискомфорті від носіння маски

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
Які засоби допомагають при дискомфорті від носіння маски
Які засоби допомагають при дискомфорті від носіння маски

Звичайні зволожуючі креми виявилися малоефективними

Тривале носіння маски може спричинити дискомфорт у вигляді натирання шкіри. Для того, щоб уникнути цього Міністерство охорони здоровʼя дало кілька рекомендацій.

Про це прес-служба відомства написала у середу, 15 вересня, у Facebook.

Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London дослідили ряд засобів, які допомагають уникнути натирання від тривалого носіння маски, і порівняли їх ефективність. Результати дослідження виявилися такими:

  • талькова присипка допомагає на 49%, а якщо повторити її нанесенні через 4 години — на 59%;
  • кокосова олія, або какао-олія з бджолими воском виявилася ефективною на 31%, а при повторному нанесенні на 53%;
  • також ефективними є креми на основі вазеліну та ланоліну.

При цьому, як зʼясували вчені, зволожуючі креми від натирання маски виявилися не такими ефективними, адже швидко поглинаються шкірою. Їх треба наносити значно частіше, аніж вищезазначені засоби.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", масковий режим в Україні скасують лише за умови, що більша частина населення буде щеплена проти коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Україні представили два нових внутрішніх сертифіката вакцинації — "жовтий" і "зелений". Обидва з них, згідно із заявою МОЗ, можна отримати через додатки "Дія".

Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Економіка та Фінанси
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко може продовжити кар’єру за океаном
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Таня Парфільєва і Юля Верба
Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал