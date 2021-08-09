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Понеділок, 09.08.2021
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Дельта-варіант коронавіруса косить всіх без розбору – навіть вакцинованим доведеться носити маску

Дельта-варіант коронавіруса косить всіх без розбору – навіть вакцинованим доведеться носити маску
17:58 Сьогодні Телеграф

Вкрай агресивний дельта-варіант поширюється по всіх частинах США, як домінуючий штам Covid-19, тому медики попереджають, що зараз не час відмовлятися від масок або від тестування.

Недавня стаття на сайті "NBCNews" розповідає про ситуацію з поширенням дельта-варіанту Covid-19 в США. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

У всякому разі, в Сполучених Штатах, особливо в регіонах, де показники вакцинації не покращуються число випадків захворювання коронавірусом зростає, пандемія перебуває на критичному етапі. Триває носіння масок, і тестування має вирішальне значення, оскільки цей варіант захворювання, за твердженнями експертів, поширюється дуже швидко.

"Я думаю, що дуже важливо носити маски навіть в приміщенні, де б ви не жили", - заявила в середу Сьюзан Хассінг, епідеміолог з Школи громадської охорони здоров'я і тропічної медицини Тулейнського університету. Її рідний штат Луїзіана за всіма розрахунками повинен був перевищити число госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом з початку пандемії.

Кожен район в штаті знаходиться в найнебезпечнішій червоній зоні ризику, тому в середу, 4 серпня, губернатор Джон Бел Едвардс оголосив про введення обов'язкового носіння закритих масок, принаймні, до 1 вересня для всіх осіб старше 5 років, які відвідують суспільні місця, школи, підприємства і т. д., церкви, незалежно від їх прищепного статусу.

"Я не можу передати, наскільки все змінилося в порівнянні з початком пандемії", - сказала Хассінг. "Цей вірус поширюється так швидко. Все більше і більше округів на місцевому рівні стають помаранчевими і червоними кожен день. Дуже важливо носити маски та тестуватися в разі підозри на зараження".

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Інші частини півдня, включаючи Флориду, Міссісіпі, Арканзас і Теннессі, також борються з сплесками COVID-19, оскільки їх рівень вакцинації залишається нижче 50% їх населення.

Центри з контролю і профілактиці захворювань рекомендують носити маски в приміщенні в місцях зі значним або високим рівнем передачі вірусу Covid або позитивних результатів тестів, що в даний час складає близько 80% усіх округів США.

Карл Мінгес, тимчасово виконуючий обов'язки декана школи медичних наук Університету Нью-Хейвена, сказав, що більшості американців пора повернутися до основ ранньої пандемії, незалежно від їх прищепного статусу: носити маску, особливо в приміщенні; дотримуватися соціальної дистанції; і дезінфікувати руки. Він порадив намагатися продовжувати виконувати більшу частину діяльності на відкритому повітрі, будь то їжа або відвідування концерту, і цікавитися наскільки багатолюдно може бути в місцях передбачуваного відвідування протягом дня.

"Наша мета полягає в тому, щоб нам не довелося повернутися до запобіжних заходів, які було прийнято у 2020 ріці, адже малоймовірно, що більше людей буде вакциновано", - додав Мінгес.

У вівторок, 3 серпня Нью-Йорк став першим містом країни, який зажадав докази вакцинації для відвідування ресторанів, спортзалів і майданчиків для виступів, а в вересні набуде чинності режим повного контролю. У той час як близько 55% населення міста повністю вакциновані, кількість нових щеплень в останні місяці стабілізувалася, і близько 72% протестованих випадків коронавірусу були віднесені до дельта-варіанту, згідно даних системи охорони здоров'я міста.

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У той час як багато бродвейських шоу все ще очікують відновлення виступів у вересні, основні заходи скасовуються через поширення дельта-варіанту. Нью-Йоркський міжнародний автосалон 2021 року в конференц-центрі Джейкоба Джавітса в центрі Манхеттена, який може залучити близько 1 млн осіб, було скасовано всього за два тижні до запланованого початку.

В інших місцях все як завжди: квитки на концерти розпродаються на рекордно високому рівні, проходять великі фестивалі та заходи, такі як "Lollapalooza", який пройшов в Чикаго на вихідних і зібрав сотні тисяч шанувальників, і очікувалося проведення ралі мотоциклів Стерджіс, щоб заманити ще сотні тисяч фанів у Південну Дакоту.

За словами Емілі Лендон, виконавчого медичного директора з профілактики та контролю інфекцій у Медичному центрі Університету Чикаго, відвідування концерту на відкритому повітрі в маленьких соціальних групах, якщо ви вакциновані і не захищені маскою, - це нормально і має відповідати рівню комфорту людини. Але така соціальна обстановка - це не те ж саме, що відвідування великомасштабного заходу, такого як музичний фестиваль, на якому люди стикаються один з одним. Проблема, за словами Лендон, полягає в тому, що дельта-варіант більш заразний, ніж більш ранні форми Covid-19, і на виїздах, де великі групи людей взаємодіють в радіусі близько 2 метрів, вікно часу, необхідне для передачі вірусу, менше.

"Раніше вам доводилося проводити 15 хвилин в радіусі 2 метрів; тепер вам потрібно провести там всього пару хвилин ", - сказала вона.

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Однак спортивні заходи, такі як бейсбол, відрізняються, сказала вона, тому що люди зазвичай соціально дистанційовані, можуть бути в масках, і навіть якщо вони чекають в черзі, вони не збираються в юрби, як на музичному фестивалі.

Експерти кажуть, що маски особливо важливі, якщо ви збираєтеся перебувати поруч з людьми, чий статус вакцинації неясний, і ви не можете триматися на відстані.

"Ви, ймовірно, могли б уникнути проблем через те, щоб не носите маску на робочому місці, якби всі пройшли попередню вакцинацію", - сказала Хассінг. "Але зараз дельта-варіант – це інша справа".

Хассінг також запропонувала людям знову носити маски на весіллях і вечірках, навіть якщо вони знаходяться на відкритому повітрі, якщо немає вимог до вакцинації і люди спілкуються в безпосередній близькості.

"До вас можуть приходити люди, вразливі з медичної точки зору, і розумно подумати про те, що вам потрібно зробити, щоб, наприклад, ваша бабуся не заразилася на коронавірус", - сказала вона.

Експерти кажуть, що слід використовувати тестування на Covid-19, якщо хтось відчуває себе погано або міг бути заражений. Деякі роботодавці, такі як великі технологічні компанії та державні установи, зажадають у своїх співробітників підтвердження вакцинації проти Covid-19, якщо вони хочуть повернутися в офіс після кількох місяців роботи з дому, а в деяких випадках ті, хто відмовляється, будуть проходити регулярне тестування.

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Лендон сказала, що повністю вакциновані люди не потребують регулярного тестуванні, але повинні проходити його, якщо у них з'являться симптоми Covid-19 або вони контактували з кимось, у кого виявлено позитивні результати тестування на коронавірус.

Центри з контролю і профілактиці захворювань пропонують повністю вакцинованим людям пройти тестування через три-п'ять днів після зараження, навіть якщо у вакцинованої людини немає симптомів, тому що вони можуть бути безсимптомними. За словами представників системи охорони здоров'я, так звані випадки "пробивання" вакцини від Covid-19, при яких вакциновані люди можуть заразитися, залишаються вкрай рідкісними і не є провалом вакцинації.

Нещодавно оновлені рекомендації Центрів з контролю і профілактиці захворювань щодо масок були розроблені, щоб "гарантувати, що вакциновані не будуть передавати вірус іншим, в тому числі своїм невакцинованим близьким або людям з ослабленим імунітетом", - заявила минулого тижня директор Центрів доктор Рошель Валенська.

Хассінг також запропонував пройти тестування, якщо ви збираєтеся перебувати серед великого скупчення людей, і ви не знаєте чи були вони вакциновані.

В кінцевому підсумку, оскільки стандартні тести на Covid-19 не можуть визначити, чи є у когось дельта-варіант, експерти кажуть, що можна з упевненістю припустити, що якщо у вас позитивний результат тестування, то у вас є дельта-штам.

"Це джин із пляшки, - сказала Хассінг, - і, на жаль, він дійсно противний".

 Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні отрібно популяризувати здорову їжу та заняття спортом, інакше ніяка медреформа не допоможе.  

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Пандемия, Коронавірус, Covid-19, дельта-штам, дельта-варіант.
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