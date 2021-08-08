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Неділя, 08.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні

Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф Иллюстративное фото

За добу суботи, 7 серпня, 2021 року в Україні зафіксували 619 нових підтверджених випадків захворювань на коронавірус. Це на чотириста випадків менше, ніж за 6 серпня.

Про це вранці в неділю, 8 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

Із загальної кількості захворілих 45 дітей і 11 медпрацівників.

Як заявляють у МОЗ, за минулу добу в Україні госпіталізували 561 людину з коронавірусом.

Також за 7 серпня від хвороби померло 10 українців, а одужало - 235.

Близько 18 тис. осіб зробили тест методом ПЛР, майже 3 тис. людей - методом ІФА. Крім того, майже 12 тис. українців за минулу добу зробили експрес-тест на коронавірус.

За час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли вже майже 2 млн 260 тис. осіб.

Ще близько 2 млн 191 тис. людей одужали від хвороби.

Летальних випадків зафіксували трохи понад 53 тис.

Як заявляють у МОЗ, в загальному в Україні зробили близько 11 млн 528 тис. ПЛР-тестів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багатостраждальний Ухань знову в полоні коронавірусу: через декілька випадків перевірять мільйони.

Нагадуємо, що штам "Дельта" поширюється по Україні: на Вінниччині зафіксували 25 випадків мутованого коронавірусу.

Також ми писали, що новий штам коронавірусу "Delta" менш смертоносний, ніж попередній, який домінував в Україні.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

МОЗ, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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