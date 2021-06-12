Озвучені причини ранньої смертності українців: "Ніяка медреформа не допоможе, якщо ми продовжимо так жити"

Україна не вийде з демографічної кризи, якщо серед населення не поширяться стандарти здорового способу життя.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловила українська демографка Елла Лібанова.

На її думку, формування і поширення стандартів ЗСЖ - очевидний, але єдиний сценарій виходу з демографічної кризи.

"Ніяка медична реформа не забезпечить зростання тривалості життя, якщо ми будемо неправильно харчуватися, мати шкідливі звички, мало рухатися, сідати напідпитку за кермо чи порушувати правила дорожнього руху…", - підкреслила Лібанова.

Вона пояснює, що саме держава має займатися формуванням і популяризацією здорового способу життя. А місцева влада, зокрема, повинна облаштувати спортивні майданчики у всіх парках.

"Поїдьте в будь-яке європейське місто і ви побачите: у всіх без винятку парках це є, люди рухаються, дуже популярна скандинавська ходьба, яка тренує всі м’язи тіла. Але її потрібно ж популяризувати", - продовжила демографка.

А в Фінляндії, за її словами, змогли знизити смертність від серцево-судинних захворювань пропагандою здорової їжі і співпрацею з власниками кафе і ресторанів.

Лібанова зазначає, що останнім часом через затори все більше українців починають їздити на велосипедах і самокатах, і такі тенденції потрібно розвивати.

"Я не можу сказати, що ми зовсім нічого не робимо. Трошки робимо, але замало", - резюмувала вона.

Більше читайте в інтерв'ю на "Телеграфі": Україна не буде пустелею, питання в тому - хто буде жити на цій землі, - демограф Елла Лібанова.