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В Украине 7 миллионов "мертвых душ"?

В Украине 7 миллионов "мертвых душ"?
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф

Численность населения Украины значительно меньше, чем об этом говорит официальная статистика.

Об этом пишет во вторник, 1 июня, на своей странице в соцсети Facebook сооснователь и директор экономических программ "Ukrainian Institute for the Future" (UIF) Анатолий Амелин.

"Мы, UIF, получили данные очередной социологии, согласно которой 88% украинцев имеют договора с семейными врачами", - пишет он.

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При этом Амелин напоминает, что еще в октябре 2020 года в Министерстве здравоохранения Украины заявляли о том, что такую декларацию уже заключили на тот момент 30 миллионов 600 тысяч украинцев.

"Простые вычисления показывают, если нет ошибки в первом и втором, что нас всего 34 млн человек...", - констатирует он и добавляет, что всеукраинская перепись населения "уже очень напрашивается".

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 апреля 2021 года постоянное население страны (без учета временно оккупированного Крыма) составляет 41 млн 318 тыс. человек. Последняя же официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 постоянных жителя и 48 457 102 человека наличного населения.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что никому из властей такая перепись не нужна, ведь "мертвые души" им крайне полезны и нужны.

население_комменты 1

Также некоторые отмечают, что в других государственных документах звучат другие цифры, которые также не соответствую официальной статистике.

население_комменты 2

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2020 год население Украины сократилось на более чем 300 тысяч человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Минздрав, Население, Госстат, Анатолий Амелин, Семейные врачи.
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