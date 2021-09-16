Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)

Перші симптоми можуть відчуватися вже через лічені години

В Україні стрімко зростає кількість випадків зараження коронавірусом, і в подальшому очікується тільки погіршення епідемічної обстановки.

Однією з головних загроз є штам "Дельта", повідомляє "Телеграф".

Як ми писали раніше, мутація "Дельта" поширюється в середньому на 60% активніше за інші, і в основному вражає молодих людей і дітей.

Перші симптоми можна відчути ще в перші ж дні — спочатку з’являються болі в мʼязах, нежить, слабкість, температура.

На 3-5 день хвороби у основної маси людей починають змінюватися смакові відчуття, температура стає ще вищою і починається кашель. У ці ж дні можуть початися проблеми з кишечником і нудота.

З 5 по 10 день — критичний час хвороби, коли симптоми посилюються, з’являється озноб, сильний кашель і задишка. Наступні пару днів після цього можуть відчуватися сильні болі в грудях і слабкість, можлива поява пневмонії, але більшість починає йти на поправку.

Після 12 дня зазвичай йде процес відновлення, хоча слабкість і задишка можуть відчуватися ще довго.

Симптоми "Дельта"-штаму коронавірусу по днях

Як повідомляв "Телеграф", вже на наступному тижні очікується введення карантинних зон в Україні, — країна готується до погіршення обстановки з COVID-19.