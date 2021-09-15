Захворюваність "короною" виходить на весняні рівні: статистика на 15 вересня

Коронавірус продовжує набирати обертів в Україні

За добу вівторка, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що на третину більше, ніж було виявлено днем раніше.

Про це повідомляє в середу вранці прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

При цьому серед виявлених заражених 531 дитина і 95 медпрацівників.

Таким чином Україна за кількістю нових випадків зараження повертається до травневих показників, адже в попередній раз більше 4,6тис. випадків було зареєстровано 22 травня 2021 року:

Дані РНБО України з зафіксованим випадків захворювання коронавірусів

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1609 осіб;

летальних випадків — 93;

одужали — 1858 чоловік.

протестовано методом ПЛР — 33 878 осіб, методом ІФА — 8562 особи, експрес-тестами — 32 991 особа.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Також в МОЗ рапортують, що за 14 вересня було вакциновано від коронавіруса 141 796 людей: одну дозу отримали 67 614 осіб, повністю імунізовані — 74 182 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 325 796 осіб;

одужали — 2 225 130 осіб;

летальних випадків — 54 550;

проведено ПЛР-тестів — 12 342 907.

Всього ж з початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 028 879 осіб, з них отримали одну дозу — 6 028 877 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози — 4 959 086 людей.

Всього проведено 10 987 963 щеплення.

Як повідомлялося, з ростом захворюваності на коронавірус в Україні все більше регіонів наближаються до порогу карантинних обмежень, і вже починає вводитися "жовта" зона.