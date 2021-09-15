Заболеваемость "короной" выходит на весенние уровни: статистика на 15 сентября

Коронавирус продолжает набирать обороты в Украины

За сутки вторника, 14 сентября, в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на треть больше, чем было выявлено днем ранее.

Об этом сообщает в среду утром пресс-служба Минздрава Украины.

При этом среди выявленных случаев 531 ребенок и 95 медработников.

Таким образом Украина по количеству новых случаев заражения возвращается к майским показателям, ведь в предыдущий раз более 4,6тыс. случаев было зарегистрировано 22 мая 2021 года:

Данные СНБО Украины по зафиксированным случаям заболевания коронавирусом

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1609 человек;

летальных исходов — 93;

выздоровели — 1858 человек.

протестировано методом ПЦР — 33 878 человек, методом ИФА — 8562 лица, экспресс-тестами — 32 991 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Также в Минздраве рапортуют, что за 14 сентября было вакцинировано против коронавируса 141 796 человек: одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы — 74 182 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 325 796 человек;

выздоровели — 2 225 130 человек;

летальных исходов — 54 550;

проведено ПЦР-тестов — 12 342 907.

Всего же с начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу — 6 028 877 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 959 086 человек.

Всего проведено 10 987 963 прививки.

Как сообщалось, с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине все больше регионов приближаются к порогу карантинных ограничений, и уже начинает вводиться "желтая" зона.